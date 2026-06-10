Una calificadora de riesgo mejoró la nota de la deuda de la Argentina

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ARGENTINA LONG-TERM RATINGS RAISED TO 'B-' BY S&P — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 10, 2026

Las perspectivas a futuro

El documento de S&P Global marcó que la perspectiva estable de las calificaciones a largo plazo refleja la expectativa de que el Ejecutivo va a continuar con su programa de austeridad fiscal y el Banco Central incrementará sus reservas de divisas. Eso permitirá sostener el crecimiento económico y la reducción de la inflación.

El escenario equilibra los riesgos derivados de las persistentes vulnerabilidades económicas con resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del gobierno, de acuerdo con el informe.

También sostuvo que la historia argentina de inestabilidad macroeconómica y los cambios drásticos en la política económica son la base de la baja credibilidad y la previsibilidad de las instituciones de gobierno argentinas. Pero añadió que ahora la administración libertaria logró aprobar varias reformas económicas que crean las condiciones para un mayor crecimiento y para la formalización de la economía.

"La futura cooperación política con el Congreso y con los gobernadores provinciales dependerá, entre otras cosas, de la percepción sobre los indicadores socioeconómicos, como la pobreza y el desempleo, y de las perspectivas del presidente Milei en las elecciones nacionales de octubre de 2027”, mencionó.

A su vez, el documento evaluó que la continuidad de la estabilidad macroeconómica será fundamental para su implementación. Y proyectó un crecimiento económico del 2,7% en 2026 y de alrededor del 3% en los próximos años.