Una calificadora de riesgo mejoró la nota de la deuda de la Argentina

Se trata de S&P Global Ratings. Subió la nota de la deuda del país a corto y largo plazo en moneda local y extranjera. En mayo pasado, Fitch también había mejorado la calificación crediticia argentina a largo plazo.
La calificadora de riesgo S&P Global Ratings subió este miércoles la nota de la deuda argentina a corto y largo plazo en moneda local y extranjera. Así, la calificación crediticia pasó a B- desde el CCC+ en el que se encontraba, por lo que se convirtió en la segunda mejora en los últimos meses.
Según el informe, la disminución de las vulnerabilidades económicas del país y la mejora gradual de su liquidez externa sientan las bases para una recuperación continua.
En este contexto, el Gobierno obtuvo mayor acceso a liquidez para hacer frente a su deuda, "gracias a los continuos superávits fiscales y a la reducción de los desequilibrios económicos", incluida una menor inflación. Por eso, recibió la elevación de las calificaciones crediticias.
El 6 de mayo pasado, la calificadora Fitch también había mejorado su calificación crediticia de Argentina a largo plazo, de ‘CCC+’ a ‘B-‘ con perspectiva estable.
El documento de S&P Global marcó que la perspectiva estable de las calificaciones a largo plazo refleja la expectativa de que el Ejecutivo va a continuar con su programa de austeridad fiscal y el Banco Central incrementará sus reservas de divisas. Eso permitirá sostener el crecimiento económico y la reducción de la inflación.
El escenario equilibra los riesgos derivados de las persistentes vulnerabilidades económicas con resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del gobierno, de acuerdo con el informe.
También sostuvo que la historia argentina de inestabilidad macroeconómica y los cambios drásticos en la política económica son la base de la baja credibilidad y la previsibilidad de las instituciones de gobierno argentinas. Pero añadió que ahora la administración libertaria logró aprobar varias reformas económicas que crean las condiciones para un mayor crecimiento y para la formalización de la economía.
"La futura cooperación política con el Congreso y con los gobernadores provinciales dependerá, entre otras cosas, de la percepción sobre los indicadores socioeconómicos, como la pobreza y el desempleo, y de las perspectivas del presidente Milei en las elecciones nacionales de octubre de 2027”, mencionó.
A su vez, el documento evaluó que la continuidad de la estabilidad macroeconómica será fundamental para su implementación. Y proyectó un crecimiento económico del 2,7% en 2026 y de alrededor del 3% en los próximos años.
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