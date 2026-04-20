El empleo formal lleva 9 meses de caída consecutiva

Un informe de la UBA reveló que el empleo asalariado formal registró en noviembre de 2025 una pérdida de 23.400 puestos, lo que equivale a una baja mensual del 0,2%. Industria y comercio, los sectores más afectados.
Según un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires, el empleo asalariado formal registró en noviembre de 2025 una pérdida de 23.400 puestos, lo que equivale a una baja mensual del 0,2%.
El trabajo, titulado “Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones”, fue coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria en el marco del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), dependiente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas.
De acuerdo con el relevamiento, la contracción se explicó por una reducción de 13.100 empleos en el sector privado registrado y de otros 13.000 en el sector público. Si se amplía la mirada al último trimestre de 2025, entre septiembre y noviembre se perdieron 48.000 puestos de trabajo formales.
Los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indican que en noviembre había alrededor de 10,01 millones de asalariados registrados —incluyendo empleo privado, público y casas particulares—. En términos interanuales, esto representa 111.000 empleos menos que en noviembre de 2024 (-1,1%) y 294.000 menos que en noviembre de 2023 (-2,9%).
El informe describe una “trayectoria descendente” que se profundizó en los últimos meses. Tras una etapa de retroceso entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 y un breve período de estancamiento hasta abril de 2025, el empleo formal acumuló siete meses consecutivos de caída entre mayo y noviembre del año pasado. En términos históricos, el nivel actual se asemeja al registrado a mediados de 2022.
Las mayores pérdidas se verificaron en comercio e industria, con 4.900 puestos menos en cada rubro. También se destacó una disminución de 2.600 empleos en servicios inmobiliarios, consolidando un panorama contractivo en actividades clave para la economía.
El deterioro del empleo se combina con un nuevo retroceso del poder adquisitivo. En enero de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 1% en términos reales respecto del mes anterior.
En paralelo, el salario promedio real —medido por el Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)— cayó en diciembre 0,3% en el sector privado registrado y 1,8% en el sector público, en comparación con noviembre.
El estudio detalla que los incrementos nominales del salario mínimo quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación durante el segundo semestre de 2025. La brecha fue particularmente marcada en septiembre y octubre, cuando el salario mínimo permaneció congelado en $322.200.
Con empleo en retroceso y salarios que no logran recomponerse frente a la inflación, el informe aporta nuevos elementos al debate sobre la situación laboral y las perspectivas económicas para 2026.
comentar