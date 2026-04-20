El empleo formal lleva 9 meses de caída consecutiva

El informe describe una “trayectoria descendente” que se profundizó en los últimos meses. Tras una etapa de retroceso entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 y un breve período de estancamiento hasta abril de 2025, el empleo formal acumuló siete meses consecutivos de caída entre mayo y noviembre del año pasado. En términos históricos, el nivel actual se asemeja al registrado a mediados de 2022.

Las mayores pérdidas se verificaron en comercio e industria, con 4.900 puestos menos en cada rubro. También se destacó una disminución de 2.600 empleos en servicios inmobiliarios, consolidando un panorama contractivo en actividades clave para la economía.

El deterioro del empleo se combina con un nuevo retroceso del poder adquisitivo. En enero de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 1% en términos reales respecto del mes anterior.

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En paralelo, el salario promedio real —medido por el Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)— cayó en diciembre 0,3% en el sector privado registrado y 1,8% en el sector público, en comparación con noviembre.

El estudio detalla que los incrementos nominales del salario mínimo quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación durante el segundo semestre de 2025. La brecha fue particularmente marcada en septiembre y octubre, cuando el salario mínimo permaneció congelado en $322.200.

Con empleo en retroceso y salarios que no logran recomponerse frente a la inflación, el informe aporta nuevos elementos al debate sobre la situación laboral y las perspectivas económicas para 2026.