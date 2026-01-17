El Mercosur y la Unión Europea sellan el acuerdo tras más de 25 años: el impacto comercial

Con todo, su implementación enfrenta un complejo escenario de ratificación y adaptación técnica, según un reporte de la consultora de asuntos corporativos LLYC al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Las previsiones indican que el acuerdo implicará un aumento del comercio entre las dos regiones cercano al 40%. En 2024, las transacciones de bienes entre ambos bloques superó los 111.000 millones de euros. Las exportaciones de la UE al Mercosur alcanzaron los 55.200 millones de euros y las importaciones, los 56.000 millones.

Europa compra productos agrícolas (42,7%), minerales (30,5%) y pulpa/papel (6,8%). Lo que vende es, sobre todo, maquinaria y aparatos (28,1%), productos químicos y farmacéuticos (25%) y equipos de transporte (12,1%).

El informe ‘Entre la apertura y la competitividad: perspectivas comerciales del Acuerdo UE–Mercosur’, elaborado por LLYC, analiza el contexto político y legal, las oportunidades y los riesgos que supone este hito para las empresas de uno y otro lado del Atlántico. También las adaptaciones que tendrán que realizar para aprovechar su potencial.

Embed

Oportunidades: liberalización masiva y seguridad estratégica

El informe destaca que el acuerdo eliminará o reducirá más del 90% de los aranceles bilaterales. Esto generará beneficios tangibles para diversos sectores a ambos lados del Atlántico. Para el Mercosur, supone un acceso preferencial para su agroindustria (carne, soja, cereales) y minerales críticos, cerrando la brecha de competitividad frente a otros mercados que ya poseen tratados con la UE. Y para la UE, sus empresas podrían ahorrar hasta 4.000 millones de euros anuales en derechos de aduana. Los sectores más beneficiados son la automoción, maquinaria, productos químicos y farmacéuticos.

Inversión y Estabilidad: el pacto ofrece un marco normativo más previsible en propiedad intelectual y compras públicas. Se estima que los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) europea en la región podrían duplicarse tras su entrada en vigor.

Riesgos y desafíos: Sostenibilidad y presión competitiva

A pesar del potencial económico del acuerdo, el documento identifica “cuellos de botella” y riesgos significativos que podrían condicionar el éxito del tratado:

Exigencias ambientales y de cumplimiento: las empresas del Mercosur deberán adaptarse a estándares europeos extremadamente rigurosos en materia de deforestación, trazabilidad y derechos laborales. Esto requerirá inversiones adicionales y ajustes profundos en los modelos de producción.

Presión sobre industrias sensibles: la apertura arancelaria aumentará la competencia para las manufacturas del Mercosur (textil, calzado, metalmecánica) frente a los productos europeos de menores costos. En Europa, el acuerdo añade presión al sector agroalimentario por la entrada de productos como carne, cereales o legumbres como la soja.

Incertidumbre en la ratificación: en Europa, la oposición de países como Francia, Polonia o Austria -impulsada por el temor de sus sectores agrícolas- mantiene en duda la ratificación plena del Acuerdo de asociación.

Para evitar retrasos, se propuso un Acuerdo Interino (ITA), que permitiría aplicar la parte comercial de forma inmediata a partir de 2026, una vez aprobado por el Parlamento Europeo y ratificado por los países del Mercosur. No obstante, el informe advierte que. en el Mercosur, la falta de una institucionalidad supranacional obliga a que cada Estado ratifique individualmente, y el rechazo de un solo miembro podría impedir la entrada en vigor para todo el bloque.