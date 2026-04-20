El superávit comercial creció a U$s2.523 millones en marzo

Según los datos del Indec, se debe un record en las exportaciones al tiempo que las importaciones se mantuvieron prácticamente estables.
El intercambio comercial durante marzo arrojó un superávit de U$s 2.523 millones, producto de un incremento del 30,1% en las exportaciones, ante una suba del 1,7% en las importaicones, informó este lunes en Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En marzo, las vents al exterior marcaron un récord de US$ 8.645 millones, impulsado por un alza de 25,3% en las cantidades exportadas, y del 3,9% en los precios destacó el informe oficial
Las importaciones de marzo alcanzaron un total de U$s 6.122 millones, lo que representó un incremento interanual de 1,7%. Esta suba se atribuyó a la suba de los precios de 5,8%, ya que las cantidades disminuyeron 3,7%.
Las exportaciones en marzo aumentaron US$ 2.002 millones, lo que implicó un incremento de 30,1% respecto a igual mes de 2025. Todos los rubros subieron con relación al mismo período del año anterior: los PP registraron un alza de 56,2%, con USs 845 millones. Las cantidades se incrementaron 62,7% y los precios descendieron 3,8%. Cereales fue el subrubro que tuvo la mayor suba, con U$s 421 millones.
En marzo, las importaciones alcanzaron el valor de U$s 6.122 millones, con un alza de 1,7%, es decir, de U$s 103 millones respecto a igual mes de 2025. Los precios se incrementaron 5,8% y las cantidades disminuyeron 3,7%. El uso que más creció fue Resto, que incluye bienes despachados mediante servicios postales (courier), con una variación interanual de 105,9%.
El agregado que más ascendió porcentualmente y en mayores valores absolutos fue alimentos y bebidas básicos fundamentalmente para la industria, con 61,7% y U$s 171 millones, respectivamente.
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