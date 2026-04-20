El superávit comercial creció a U$s2.523 millones en marzo

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En marzo, las importaciones alcanzaron el valor de U$s 6.122 millones, con un alza de 1,7%, es decir, de U$s 103 millones respecto a igual mes de 2025. Los precios se incrementaron 5,8% y las cantidades disminuyeron 3,7%. El uso que más creció fue Resto, que incluye bienes despachados mediante servicios postales (courier), con una variación interanual de 105,9%.

El agregado que más ascendió porcentualmente y en mayores valores absolutos fue alimentos y bebidas básicos fundamentalmente para la industria, con 61,7% y U$s 171 millones, respectivamente.