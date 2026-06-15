El riesgo país cayó a su nivel más bajo en ocho años

El petróleo retrocedió y alivió tensiones

Uno de los efectos inmediatos del anuncio fue la caída del precio del petróleo. El barril de Brent se ubicó en US$82,84, un 5,16% menos que en la jornada anterior. La baja fue interpretada como una señal de menor riesgo para el abastecimiento energético global y redujo las preocupaciones por nuevas presiones inflacionarias.

1596570294522 El acuerdo de paz disparó los índices bursátiles, hundió el crudo y catapultó a las tecnológicas.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre la implementación del acuerdo debido a que Irán informó que el tránsito por el estrecho de Ormuz será supervisado junto con Omán. "La falta de detalles, especialmente sobre la libertad de navegación, genera incertidumbre, aunque por ahora no parece suficiente para frenar el optimismo de los mercados", señaló Sean Callow, analista de ITC Markets.

Entre los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se destacaron las subas de Edenor y Corporación América, ambas con ganancias cercanas al 4%, mientras que Mercado Libre avanzó más de 3%.

Las empresas vinculadas al sector energético mostraron un comportamiento diferente debido a la caída del petróleo. YPF retrocedió 4,5%, Transportadora de Gas del Sur cayó 2,5% y Pampa Energía perdió 2,1%.

Los inversores también seguirán de cerca las reuniones que esta semana realizarán varios bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, en busca de señales sobre la evolución de las tasas de interés y el rumbo de la economía global.