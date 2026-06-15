El riesgo país cayó a su nivel más bajo en ocho años

El indicador descendió a 425 puntos básicos y alcanzó valores que no se registraban desde 2018. Los mercados globales reaccionaron con subas y el petróleo retrocedió más de 5%
El riesgo país argentino cayó este lunes a 425 puntos básicos,, su nivel más bajo en más de ocho años, impulsado por una mejora en el clima financiero internacional, luego del anuncio de un acuerdo de paz, provisiorio, entre Estados Unidos e Irán, lo que permitirá el libre tránsito de los buques petroleros a tavés del Estrecho de Ormuz, que reúne el 25% del tráfico mundial de ese insumo.
Aunque en la Argentina hubo feriado por la Conmemoración de Martín Miguel de Güemes, los bonos soberanos y las acciones argentinas que cotizan en el exterior registraron avances. El índice elaborado por JP Morgan retrocedió 12 unidades, equivalente a una baja del 2,75%, y volvió a niveles que no se observaban desde abril de 2018.
La mejora del indicador estuvo acompañada por una suba cercana al 1% en los bonos argentinos negociados en el exterior. El movimiento se produjo luego de que autoridades de Pakistán y Estados Unidos confirmaran la existencia de un entendimiento con Irán que incluiría la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
La noticia generó una reacción favorable en los mercados financieros internacionales. En Wall Street, el S&P 500 avanzó 1,6%, el Nasdaq ganó 2,6% y el Dow Jones subió 1,2%. La tendencia también se replicó en Asia y Europa, donde las principales bolsas operaron en alza.
Uno de los efectos inmediatos del anuncio fue la caída del precio del petróleo. El barril de Brent se ubicó en US$82,84, un 5,16% menos que en la jornada anterior. La baja fue interpretada como una señal de menor riesgo para el abastecimiento energético global y redujo las preocupaciones por nuevas presiones inflacionarias.
Sin embargo, persisten interrogantes sobre la implementación del acuerdo debido a que Irán informó que el tránsito por el estrecho de Ormuz será supervisado junto con Omán. "La falta de detalles, especialmente sobre la libertad de navegación, genera incertidumbre, aunque por ahora no parece suficiente para frenar el optimismo de los mercados", señaló Sean Callow, analista de ITC Markets.
Entre los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se destacaron las subas de Edenor y Corporación América, ambas con ganancias cercanas al 4%, mientras que Mercado Libre avanzó más de 3%.
Las empresas vinculadas al sector energético mostraron un comportamiento diferente debido a la caída del petróleo. YPF retrocedió 4,5%, Transportadora de Gas del Sur cayó 2,5% y Pampa Energía perdió 2,1%.
Los inversores también seguirán de cerca las reuniones que esta semana realizarán varios bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, en busca de señales sobre la evolución de las tasas de interés y el rumbo de la economía global.