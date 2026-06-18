Hidrovía: el Gobierno confirmó al ganador de la licitación

La empresa Jan de Nul-Servimagnus operará la ruta fluvial durante los próximos 25 años. Según el Ministerio de Economía, habrá una baja del 13,5% en los costos logísticos y se prevé una serie de obras.
El Gobierno completó este jueves la adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT) con la confirmación de la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación pública de la Hidrovía, en el último paso del proceso para privatizar la estratégica ruta fluvial por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.
La adjudicación de la Hidrovía quedó formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dio por concluidas las evaluaciones correspondientes y cerró el proceso licitatorio. "El Estado mantiene el rol de autoridad, pero sin intervención directa", aclaró el Ministerio de Economía en un comunicado oficial.
Según informó el Gobierno, la empresa adjudicataria del negocio por los próximos 25 años presentó la mejor oferta y el cierre del procedimiento no registró impugnaciones por parte de las compañías participantes, que convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en las distintas etapas de la licitación.
La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con lo informado oficialmente, activará una reducción del 13,5% en los costos logísticos. Asimismo, contempla obras de profundización de la vía navegable y la incorporación de tecnología destinada a mejorar la seguridad de la navegación y fortalecer las acciones de combate contra el narcotráfico.
Las obras previstas, explicaron desde la administración libertaria, permitirán que los buques completen la carga en los puertos de origen, con el objetivo de generar ahorros adicionales, ampliar la frontera productiva e incrementar la competitividad de los sectores productivos e industriales.
El Ejecutivo destacó que el proceso licitatorio contó con el respaldo de usuarios privados, entre ellos la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. También señaló el acompañamiento de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que manifestaron su satisfacción por la conclusión del proceso.
De acuerdo con la información oficial, la licitación tuvo criterios de transparencia pública y fue auditada en sus distintas etapas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que supervisó la aplicación de buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas.
La privatización de la Vía Navegable Troncal pone fin a la etapa de gestión estatal directa de la infraestructura y da paso a un esquema de inversión privada, mientras el Estado conservará funciones de control y supervisión.