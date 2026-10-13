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Inflación: los 20 productos básicos que más aumentaron en septiembre

El dato del noveno mes se ubicó en el 1,9%. De esa manera, estuvo por encima del 1,7% de agosto. En el análisis por categorías, los precios estacionales lideraron los incrementos.

La inflación de septiembre se aceleró al 1,9%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el indicador acumuló un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%.

La tendencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica el 3,4% de marzo.

En el análisis por categorías, los precios estacionales lideraron los aumentos, con un 2,9%, impulsados por las subas de verduras, tubérculos y legumbres. Por su parte, los precios regulados avanzaron un 2,3%, con incidencia de los reajustes en las tarifas de gas y electricidad y de las cuotas de medicina prepagas.

Entre los productos básicos, el ranking de incrementos fue encabezado por el tomate redondo, ya que en septiembre el kilo pasó a valer $4.038,58 desde los $3.011,77 de agosto, lo que significó una suba del 34,1%. Detrás se ubicaron la cebolla, dado que el kilo trepó el 24,6% (aumentó de $2.163,96 a $2.696,23), y la batata, con un salto del 12,5% (trepó de $2.245,67 a $2.527,10).

Los 20 productos básicos que más aumentaron en septiembre

1. Tomate redondo: 34,1%

2. Cebolla: 24,6.

3. Batata: 12,5%

4. Zapallo Anco: 12,4%

5. Jamón cocido: 5,5%

6. Limón: 5,4%

7. Salame: 4,9%

8. Salchichón: 4,5%

9. Leche en polvo entera: 4,2%

10. Harina de trigo común 000: 3,7%

11. Shampoo: 3,2%

12. Naranja: 3,1%

13. Leche en sachet entera: 3,1%

14. Tomate entero en conserva: 2,8%

15. Queso sardo: 2,7%

16. Galletitas dulces: 2,7%

17. Galletitas de agua: 2,2%

18. Arroz blanco: 2,6%

19. Café molido: 2,2%

20. Aceite de girasol: 2,2%

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