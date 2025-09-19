La producción de acero creció 6,8%, aunque la demanda sigue débil

El desempeño estuvo condicionado por factores puntuales: una interrupción preventiva de 24 horas en el Alto Horno de la planta de Ramallo por conflictividad gremial y la reactivación de otra planta en Santa Fe.

En contraste, la producción de laminados cayó 5,8% respecto de agosto de 2024, aunque mostró una recuperación de 10,1% frente al mes previo, con un total de 305.600 toneladas. Dentro de este segmento, los laminados planos crecieron 21,7% intermensual, mientras que los no planos retrocedieron 3,5% debido a paradas de líneas por la menor demanda de los sectores de construcción y energía.

De cara a 2025, la Cámara prevé un nivel de demanda apenas superior al del año pasado, pero aún por debajo de los registros previos a la recesión.

El análisis sectorial exhibe matices. La construcción continúa en baja: los despachos de cemento retrocedieron 0,2% frente a julio y 0,4% interanual. El sector automotor registró un fuerte repunte mensual del 20%, aunque con una caída interanual del 13,8% en la producción nacional.

La maquinaria agrícola enfrenta un freno por el encarecimiento del crédito y la importación de equipos y componentes, aunque las buenas condiciones de humedad en el suelo alimentan expectativas favorables para la próxima campaña.

En los sectores de consumo masivo, la caída del poder adquisitivo, la falta de crédito y la mayor competencia de productos importados presionan a la baja la producción local.

El panorama energético muestra un doble movimiento: mientras la producción de petróleo convencional acumula una caída del 5% desde enero, la no convencional registra un crecimiento del 15% en el mismo período.