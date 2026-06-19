Según los datos, tuvieron una leve alza con respecto al mes anterior. Mientras que hubo una fuerte caídas en los mayoristas y shoppings.
Las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en abril y subieron 0,8% respecto del mes previo, por lo que el acumulado durante el primer cuatrimestre del año presentó una disminución de 3,3% con respecto a igual período de 2025, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Para abril, las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron 2,3 billones de pesos, lo que representó un incremento de 21,5% respecto al mismo mes del año anterior, contra una inflación del 32,4% a nivel general y del 30,9% en Alimentos y bebidas, según el organismo.
En las ventas totales a precios corrientes, durante abril, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 37,3%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 25,7%; “Artículos de limpieza y perfumería”, con 25,2%; y “Otros”, con 23,8%.
Según el organismo oficial, en los autoservicios mayoristas las ventas disminuyeron 5% interanual y 1,1% respecto de marzo, po lo que el acumulado enero-abril presentó una caída de 3,2% respecto a igual período de 2025.
Las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 359.384,1 millones de pesos, lo que representó un incremento de 19,7% respecto al mismo mes del año anterior.
En las ventas totales a precios corrientes, durante abril los rubros los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Carnes”, con 40,3%; “Lácteos”, con 26,4%; “Almacén”, con 21,4%; y “Bebidas”, con 20,1%.
En los shoppings o centros de compras las ventas bajaron 5,9% interanual en abril según los datos del Indec. El acumulado de enero-abril presenta una disminución de 5,7% respecto a igual período de 2025.
Las ventas totales a precios corrientes registraron un total de 560.964 millones de pesos, lo que marcó un incremento interanual de 12,6%.
Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes registraron un total de 171.349 millones de pesos, lo que representó un incremento interanual de 20,9%.
En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, fueron de 177.697 millones de pesos, lo que significó un aumento de 6,5% con relación al mismo mes del año anterior.
Por su parte, la Región Pampeana alcanzó un total de 118.502 millones de pesos, lo que marcó un incremento de 12,7% respecto a abril de 2025.
Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo fueron de 38.452 millones de pesos, lo que representó un aumento de 17,6% respecto a igual mes del año anterior.
Por último, la Región Norte y la Región Patagonia obtuvieron un valor de 28.238 y 26.727 millones de pesos, con un aumento interanual de 3,3% y 10,3%, respectivamente.
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