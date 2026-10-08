Según la AGN, el Banco Central perdió US$1.000 millones por el precio del oro

Para esas operaciones, el Banco Central utilizó parte del oro de las reservas “como bien de respaldo o subyacente, técnicamente hablando”, según explicó Olmos.

El resultado de esas operaciones fue una pérdida de $1,5 billones, que se pagó con divisas del Banco Central, que se compone con US$ 960 millones corresponden al resultado negativo de las operaciones y US$ 62,8 millones a primas de opciones.

Sobre la situación de esas posiciones al cierre del ejercicio, Olmos afirmó que “ya no existen posiciones u operaciones abiertas por este concepto”.

Por su parte, la tenencia de oro del Banco Central registró en 2025 una ganancia patrimonial de más de $8 billones. En ese sentido, Olmos aclaró que la tenencia de ese oro fue “adquirida no en esta gestión, sino en las de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont”. Según la AGN, la ganancia se explica únicamente por la suba internacional del precio del metal.

El traslado del oro del Banco Central

Olmos explicó que la AGN trabaja en forma paralela en otra auditoría sobre las reservas físicas de oro del Banco Central y, "permitirá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el Banco Central o para quién”.

Según explicó, la entidad tenía dos tipos de tenencias: oro físico en las bóvedas del Banco Central y una porción depositada en el Bank for International Settlements (BIS), en Suiza.