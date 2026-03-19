Supermercados: apenas el 21% de los empresarios prevé mejoras

El grueso de los supermercadistas espera que la situación comercial continúe sin cambios. Casi un 25% dijo que la actividad se limita por el costo laboral.
En el sector de supermercados y autoservicios mayoristas, el 20,8% de los empresarios consideró que la situación de su comercio mejorará hasta mayo inclusive, mientras que el 9,1% estimó que será peor y el 70,1% restante no previó mayores cambios, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
El mismo relevamiento destacó que el 28,6% consideró que la situación comercial actual es "mala", mientras que solo el 7,8% aseguró que era "buena" (balance -20,8%). mientras que el restante 63,6% afirmó que esta era "normal".
De acuerdo al boletín técnico, el Indicador de confianza empresarial (ICE) se volvió a ubicar en febrero en torno al 1,3%, tal y como había comenzado este 2026.
Entre los factores que limitan la capacidad para aumentar la actividad comercial, el 54,5% señaló a la demanda, 24,7% a los costos laborales, y 7,8% a los costos de financiamiento.
Además, los supermercadistas que sostienen que su nivel de stocks se encuentra "por debajo de lo normal" pasó del 20% en enero al 23,4% en febrero.
El 10,4% dijo que el nivel de stock se encuentra por encima de lo normal, el 22,4 lo consideró inferior, mientras que para el 66,2% restante la situación en ese segmento es normal.
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