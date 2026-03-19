Supermercados: apenas el 21% de los empresarios prevé mejoras

Además, los supermercadistas que sostienen que su nivel de stocks se encuentra "por debajo de lo normal" pasó del 20% en enero al 23,4% en febrero.

El 10,4% dijo que el nivel de stock se encuentra por encima de lo normal, el 22,4 lo consideró inferior, mientras que para el 66,2% restante la situación en ese segmento es normal.