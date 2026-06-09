Trabajo: Argentina tiene la menor expectativa de contratación de América

El relevamiento también muestra una desaceleración de las expectativas empresarias. Respecto del primer trimestre de 2026, siete de los once sectores industriales evaluados registraron una caída en sus perspectivas de contratación, reflejando un escenario de mayor prudencia por parte de las compañías.

Los sectores con mejores perspectivas de incorporación de personal son servicios públicos y recursos naturales, con una expectativa del 30%, seguido por la industria automotriz con 25% y tecnología y servicios de TI con 22%. En contraste, servicios profesionales, científicos y técnicos presenta el indicador más débil, con una expectativa negativa de 8%.

La situación del empleo cambia en cada región de la Argentina

Las diferencias también se observan a nivel geográfico. El Noroeste lidera las previsiones de empleo con un índice del 17%, seguido por la Patagonia con 14%, regiones impulsadas principalmente por la actividad minera y el desarrollo de Vaca Muerta. En cambio, Cuyo registra expectativas neutras y la región Pampeana exhibe el peor desempeño, con una proyección negativa del 2%.

Luis Guastini, director regional de la consultora ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay, sostuvo que el mercado laboral atraviesa una etapa de mayor cautela. “Los resultados muestran un mercado laboral que entra en una etapa de mayor prudencia. Las expectativas de contratación siguen siendo positivas, pero el optimismo que vimos a comienzos de año pierde impulso y da lugar a una lógica más conservadora”, afirmó.

Según explicó, las decisiones de contratación se concentran en sectores específicos, mientras gran parte de las organizaciones adopta una postura de espera antes de acelerar sus planes de incorporación de personal.