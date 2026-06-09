Trabajo: Argentina tiene la menor expectativa de contratación de América

Un informe de una consultora reveló que el país registra la previsión de empleo formal más baja de la región, pese a la vigencia de la reforma laboral.
La Argentina volvió a ubicarse como el país de América con la menor expectativa de contratación de personal para el período comprendido entre julio y septiembre de 2026. Según un relevamiento de ManpowerGroup realizado entre 750 grandes empresas, la intención neta de generación de empleo formal alcanzó apenas el 6%, el registro más bajo entre los 12 mercados analizados en la región.
El dato refleja que, pese a la implementación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno con el objetivo de incentivar nuevas incorporaciones, las empresas mantienen una postura cautelosa respecto de la ampliación de sus plantillas. La expectativa de empleo mostró una mejora interanual de un punto porcentual, aunque cayó cuatro puntos frente al trimestre anterior.
El informe señala que el 33% de los empleadores prevé aumentar su dotación de personal durante el tercer trimestre, mientras que el 29% proyecta reducirla. A su vez, el 36% no espera realizar cambios y un 2% todavía no definió sus planes de contratación.
En la comparación regional, Argentina quedó última con una expectativa neta del 6%. Panamá aparece en el penúltimo lugar con 11% y Chile registra 12%. En el extremo opuesto se ubicó Puerto Rico con 48%, seguido por Estados Unidos con 45%, Brasil con 37% y Costa Rica con 36%.
El relevamiento también muestra una desaceleración de las expectativas empresarias. Respecto del primer trimestre de 2026, siete de los once sectores industriales evaluados registraron una caída en sus perspectivas de contratación, reflejando un escenario de mayor prudencia por parte de las compañías.
Los sectores con mejores perspectivas de incorporación de personal son servicios públicos y recursos naturales, con una expectativa del 30%, seguido por la industria automotriz con 25% y tecnología y servicios de TI con 22%. En contraste, servicios profesionales, científicos y técnicos presenta el indicador más débil, con una expectativa negativa de 8%.
Las diferencias también se observan a nivel geográfico. El Noroeste lidera las previsiones de empleo con un índice del 17%, seguido por la Patagonia con 14%, regiones impulsadas principalmente por la actividad minera y el desarrollo de Vaca Muerta. En cambio, Cuyo registra expectativas neutras y la región Pampeana exhibe el peor desempeño, con una proyección negativa del 2%.
Luis Guastini, director regional de la consultora ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay, sostuvo que el mercado laboral atraviesa una etapa de mayor cautela. “Los resultados muestran un mercado laboral que entra en una etapa de mayor prudencia. Las expectativas de contratación siguen siendo positivas, pero el optimismo que vimos a comienzos de año pierde impulso y da lugar a una lógica más conservadora”, afirmó.
Según explicó, las decisiones de contratación se concentran en sectores específicos, mientras gran parte de las organizaciones adopta una postura de espera antes de acelerar sus planes de incorporación de personal.
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