Viajar en avión será más caro: el Gobierno aumentó otra tasa que se cobra en los pasajes

La Ley 27.701 faculta a la cartera de Seguridad a fijar el monto de esta tasa, con el límite de que su valor no supere el 0,25% del sueldo básico de un oficial principal del escalafón general de la PSA. Las funciones de esta fuerza son la vigilancia y control de instalaciones, aeronaves, tripulaciones, equipajes y carga, así como la respuesta inmediata ante situaciones de crisis o actos de interferencia ilícita.

El incremento se produjo un mes después de otro ajuste dispuesto por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Desde el 28 de mayo, la tasa de seguridad operacional para vuelos de cabotaje pasó de $20 a $6500, mientras que para los vuelos regionales subió de US$4,42 a US$5 y para los internacionales, de US$8 a US$9.

Junto con estas tasas, los pasajes de cabotaje incluyen la tasa de uso de aeroestación, el IVA del 10,5% y el impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya incidencia varía entre aproximadamente el 1% y el 5%, de acuerdo con la jurisdicción. Y en los vuelos internacionales, al valor del pasaje se suman la tasa de uso de aeroestación, las de Migraciones y Aduana, la percepción a cuenta del impuesto a las ganancias del 30% y el impuesto al turismo del 7%.