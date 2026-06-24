Viajar en avión será más caro: el Gobierno aumentó otra tasa que se cobra en los pasajes

La resolución entrará en vigencia desde el próximo sábado 27 de junio. El incremento en la tasa de Seguridad de la Aviación será del 563%. Se suma a otro ajuste aplicado semanas atrás por la ANAC.
El Gobierno oficializó este miércoles un aumento del 563% en la tasa de Seguridad de la Aviación, por lo que el valor final de los pasajes aéreos se verá encarecido por esta suba que entrará en vigencia a partir del próximo sábado 27 de junio. El ajuste fue instrumentado por el Ministerio de Seguridad mediante la Resolución 565/2026.
De acuerdo con la medida publicada en el Boletín Oficial, el monto de la tasa pasará de $260 a $1.725 por pasajero en los vuelos regionales. Los valores de este cargo, destinado a financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), no se actualizaban desde enero de 2023.
En el caso de los destinos regionales e internacionales, el monto de la tasa continuará en US$1,40. De todos modos, el recargo se aplicará sobre todos los pasajeros que embarquen en vuelos regulares desde aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos.
“Resulta necesario actualizar el valor en la tasa de Seguridad de la Aviación, atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad”, explicó el Ejecutivo en la resolución firmada por la ministra Alejandra Monteoliva.
La Ley 27.701 faculta a la cartera de Seguridad a fijar el monto de esta tasa, con el límite de que su valor no supere el 0,25% del sueldo básico de un oficial principal del escalafón general de la PSA. Las funciones de esta fuerza son la vigilancia y control de instalaciones, aeronaves, tripulaciones, equipajes y carga, así como la respuesta inmediata ante situaciones de crisis o actos de interferencia ilícita.
El incremento se produjo un mes después de otro ajuste dispuesto por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Desde el 28 de mayo, la tasa de seguridad operacional para vuelos de cabotaje pasó de $20 a $6500, mientras que para los vuelos regionales subió de US$4,42 a US$5 y para los internacionales, de US$8 a US$9.
Junto con estas tasas, los pasajes de cabotaje incluyen la tasa de uso de aeroestación, el IVA del 10,5% y el impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya incidencia varía entre aproximadamente el 1% y el 5%, de acuerdo con la jurisdicción. Y en los vuelos internacionales, al valor del pasaje se suman la tasa de uso de aeroestación, las de Migraciones y Aduana, la percepción a cuenta del impuesto a las ganancias del 30% y el impuesto al turismo del 7%.