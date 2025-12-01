El picante cruce entre Wanda Nara y Andy Chango en MasterChef Celebrity

"No sé si te enteraste que en el episodio anterior a Momi (Giardina) le fue bárbaro cocinando lejos tuyo. ¿Te contó?", le dijo Wanda a Andy Chango. Sin embargo, no esperó que el músico le respondiera con un golpe fuerte.

Andy Chango le dijo a la conductora que a Maxi López, su exesposo, no le fue tan bien cuando estuvo a su lado: "Si, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo".

video (1)

“No, te contó mal tu amigo”, contestó Wanda, entonces Andy optó por quedarse callado para no poner en riesgo su participación en MasterChef Celebrity. "No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar su susceptibilidad", aseguró.

"Yo necesito a los jurados porque sola acá no puedo y ustedes menos. Estoy perdidísima en este hielo, me siento como Andy. Jurados, ¿dónde están?", cerró Wanda, visiblemente molesta por el comentario del músico.

Quiénes lograron subir al balcón

Masterchef Celebrity no le esquivó el último domingo a las sorpresas, porque apenas ingresaron los participantes se dieron cuenta de que iban a tener que ir a la pesca si deseaban tener una buena performance en la cocina.

Marixa Balli, Cachete Sierra, Sofi Martínez, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Susana Roccasalvo, Andy Chango, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet fueron los famosos sometidos al desafío que comenzó con Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui ingresando al estudio con baldes llenos de pescado.

“En estos baldes tenemos una gran variedad de mariscos que serán los protagonistas en sus platos de esta noche”, anunció Betular ante los participantes. Acto seguido, todo el jurado procedió a lanzar toda la materia prima en una pileta giratoria con hielo.

image

Martitegui aseguró que “pasaron toda la noche al altamar” y explicó las reglas de la noche. “Van a tener 60 minutos desde el momento en que empiecen a pescar. No van a ir al mercado, nosotros les vamos a entregar ingredientes para que cocinen”, indicó.

De esta manera, el jurado degustó los platos y definió los mejores platos del día, mientras que los peores tuvieron que llevarse el delantal gris.

Los participantes subieron al balcón fueron Marixa Balli, Ian Lucas, Eugenia Tobal y Susana Roccasalvo.

Mientras que se llevaron el delantal gris Andy Chango, Sofi Martínez, Emilia Attias, Agustín “Cachete” Sierra y Sofía “La Reini” Gonet