"Santiago anda en silla de ruedas. Se desmayó pero no me asuste porque se levantó enseguida. Santiago ya no tiene fuerzas", comenzó relantando Carmen.

A continuación agregó: "Esta vez se desmayó de una manera que parecía que estaba muerto. Hasta que reaccionó no me tranquilcé porque tardó mucho en reaccionar".

Cuando vinieron de la emergencia médica a socorrerlo, Carmen comentó que "se desmayó cuando lo sentaron en la silla de ruedas. Ahora está en cuidados intensivos pero estuvo en unidad coronaria".

Más adelante, Barbieri señaló que "Santiago no podía hablar. Se había quedado enmudecido. La verdad es que tiene de todo. Tiene una infección en el riñón en el único riñón que tiene. Tiene trombofilia. Tiene de todo, pobre Santiago".

Sin hacer una pausa en su relato, Carmen comentó que "Santiago es un paciente de alto riesgo. Hay que rehabilitarlo para que se pueda parar y no se maree o se desmaye".

En principio Carmen estaba sola con Bal hasta que llegaron a la casa dos amigos del capocómico "y los amigos no lo podían sostener. A pesar de todo en los momentos así actuó, no me asusto. Lo veo muy débil, pero va a salir adelante".

En cuanto a la dieta que está realizando Santiago Bal, Carmen comentó que "come comida sin sal. Dentro de todo está contento. En verdad hoy se siente mejor que ayer. Ayer estaba muy mal por eso el médico resolvió volverlo a internar".

Luego Barbieri señaló que "ahora tengo una reunión con el doctor que lo atiende. Porque hemos llegado a la conclusión que llevarlo a casa nuevamente y que pase lo mismo otra vez no puede ser. Por eso lo mejor es que por ahora continúe internado. Cuando vinieron a visitarlo sus amigos lo vieron muerto y se pusieron a ayudar para reanimarlo".

Acto seguido, en el móvil televisivo apareció en escena el doctor Edgardo Zimermman, que atiende personalmente al capocómico y comentó que "es delicado el estado porque con Santiago venimos con muchas cosas desde lo respiratorio. Muchas cosas que se fueron sumando y multiplicando. Está débil".