El actor, famoso por encarnar al replicante antagonista de Harrison Ford en el clásico del cine de ciencia ficción “Blade Runner”, tenía 75 años de edad.

Con una carrera de 50 años en la pantalla, Hauer actuó en muchos films famosos, como “The Hitcher”, “Sin City” y “Batman Begins”, pero siempre será recordado por su papel de Roy Batty, en la mencionada película dirigida por Ridley Scott con la que pasó a la historia gracias a su monólogo, uno de los más famosos en la historia del cine, reconocido como "Lágrimas en la lluvia".

Rutger Hauer nació el 23 de enero de 1944 y actuó también en películas como Delicias Turcas(Turkish Delight, 1973), Soldaat van Oranje(1977), Halcones de la Noche(Nighthawks, 1981), The Osterman Weekend(1983), Ladyhawke(1985), Flesh and Blood(1985), The Hitcher(1986), Escape de Sobibor(1987), Confesiones de una mente peligrosa(2002),o Valerian y la ciudad de los mil planetas(2017).

El holandés nació en Breukelen, en la provincia de Utrecht. Hijo de una pareja de actores que manejaron una escuela de actuación, a los quince años se escapó de su casa para trabajar en un barco carguero durante un año. A su regreso, trabajó en obras en construcción antes de comenzar a estudiar teatro.

El actor tuvo su primer gran papel en 1969 en la teleserie histórica holandesa Floris, dirigida por el entonces poco conocido Paul Verhoeven. Este trabajo inició una colaboración muchos años entre ambos, aunque se dice que a mediados de los 1980 se distanciaron.

Hauer entró en el radar de la audiencia estadounidense en 1981 en el thriller Halcones de la noche con la estrella de Hollywood Sylvester Stallone.

Al año siguiente desempeñó el papel de Roy Batty, modelo número N6MAA10816, el líder de los replicantes Nexus-6 rebeldes en "Blade Runner", una película que no tuvo un gran éxito en su momento pero que con los años se hizo "de culto".

Al referirse a la muerte de Hauer, Verhoeven dijo a la agencia ANP que perdió a su "alter ego". "Estoy muy triste de que no esté más con nosotros. Lo voy a extrañar mucho", afirmó Verhoeven.

Su fallecimiento fue confirmado por su agente Steve Kenis, quien informó a la revista Variety que su funeral se llevó a cabo hace una semana. La familia de Hauer no formuló declaraciones de manera inmediata.