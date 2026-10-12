El crudo relato de Gustavo Yankelevich por la acusación de sus nietos contra Darío Giordano

“Una vez por semana lo pasaba a buscar por el colegio, iba a comer afuera con él y después lo llevaba al colegio otra vez. A pesar de lo que vivía, conmigo estaba feliz, cantaba, era divertido... En uno de los almuerzos me dijo: ‘Abuelo, quiero ir a vivir con vos’, pero no me dijo que le pegaban”, dijo Yankelevich en el ciclo de América TV.

“Cuando me junté con Darío, y le dije que Franco me había pedido ir una semana para pasar conmigo, él me contestó: ‘De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a ir’. Ahí deduje que estaba pasando algo más grande de lo que yo pensaba”, recordó.

Tras ese cruce, el productor continuó buscando una vez por semana a Franco por el colegio. “Le dije: ‘Soy una persona grande, acá algo pasa. Me tenés que contar, no puede ser que de golpe no hables nada’. Entonces me respondió: ‘Abuelo, si yo te cuento lo que pasa, papá me va a matar. Cuando se enteró de que te pedí ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas. Me desmayó a golpes’”, dijo y se quebró.

Gustavo Yankelevich y su nieto.

“No era fácil”, recordó. “Cuando saqué a Valentín por separado, me contaba lo mismo. Ellos me decían que su papá, cuando íbamos a la casa, era una cosa, pero cuando se iban, era otra. Me decían: ‘Aparece el monstruo’”.

También sostuvo que un día recibió el llamado de una amiga de Valentín, quien mencionó que hablaba con él todas las noches. “Le decía que se quería ir con su mamá, que no quería estar más acá. Pero se lo decía con lujo de detalle”, expresó.

“Ahí es donde sabía que no había más tiempo. Entonces, empecé a ir todos los días al colegio y, durante el recreo largo que tenían ellos, le daba un abrazo a Valentín para que sienta amor... Hablé con Cris y con Tomás [segundo hijo del matrimonio Yankelevich-Morena] y les pedí que me dejaran manejar esto. Por eso Valen cuenta mucho de mí y no tanto de su abuela o tío. Me hice cargo de esto, porque ellos dos venían a vivir conmigo”, añadió el productor.

Según confirmó, la tenencia de sus nietos tardó tres años porque Darío Giordano apelaba. “Cuando fue a Casación, Valentín dijo todo lo que no dijo en la nota delante de asistentes sociales y de los jueces. Ahí se terminó. Ese fue el último día, determinaron que no había revinculación”, detalló Yankelevich.

Además, el entrevistado en Intrusos, a su nieto se le ponían los ojos blancos durante unos segundos: “Una doctora nos dijo el día que se venían los chicos a casa que Franco no tenía un tic; lo de poner los ojos en blanco es porque le pegan en la cabeza”.

Yankelevich dejó en claro que su nieta Azul no se fue a vivir con él porque no había pruebas de que Darío Giordano le pegara.

“A Azul era como desprenderla de él. En el Juzgado convinimos que íbamos a monitorear si él con ella tenía el mismo accionar. Y no, no lo tuvo”, cerró.

La publicación de Cris Morena.

El posteo de Cris Morena

Cris Morena rompió el silencio luego de que su nieto Valentín contara que fue víctima de violencia por parte de su papá, Darío Giordano.

“Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió la productora en sus redes sociales junto a una foto en la que aparecen ella, Gustavo Yankelevich y sus tres nietos, Franco, Valentín y Azul.