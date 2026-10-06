La modelo y conductora fue criticada por subirse a una combi en una parte del trayecto. "Esto no le va a gustar".
El último fin de semana, Carolina "Pampita" Ardohain hizo un gran recorrido para estar presente, un año más, en la peregrinación a la Virgen de Luján. La modelo y conductora fue compartiendo imágenes del recorrido que hizo, en varios trayectos, bajo la lluvia y fuertes ráfagas de viento. Y la felicidad que sintió al llegar a la Basílica y poder acercarse hasta el altar.
Pampita completó la travesía que incluyó los 47 kilómetros correspondiente a la 52ª de la popular caminata, y se mostró visiblemente emocionada, por el logro conseguido. Incluso, ella misma, también, compartió en sus redes sociales las secuelas físicas del trayecto, en donde se la ve visiblemente acalambrada y con problemas de movilidad, por la gran exigencia física a la que se sometió.
Pero fue Nacho Ortelli, periodista especialista en actualidad -no en figuras del mundo del espectáculo. quien alzó la voz y criticó a la mamá de Beltrán, Bautista, Benicio y Anita porque Arodhain se mostró arriba de una combi, al finalizar su recorrido. Y fue Ángel de Brito quien, en el stream de Bondi, contó la polémica que impulsó el periodista, en contra de Carolina.
Tenemos problemas con Pampita porque fue a la peregrinación de Luján y la acusan de hacer trampa", comenzó diciendo el conductor, despertando la sorpresa de Carolina Molinari. "¿Trampa en la peregrinación?", le preguntó. "Yo creo que esto a Pampita no le va a gustar mucho", anticipó, el conductor.
"No sé por qué Nacho Ortelli se cuelga así de Pampita. Les encanta a las periodistas de la actualidad meterse en el chimento", "picanteó" Ángel, al contar la información, al aire. "Ella subió una foto donde parte del camino está en un colectivo, en una combi. No es que lo oculta", agregó, por su parte, Matilda Blanco, parte del programa Ángel responde.
Pero, pero, pero...fue el año pasado, es decir, en la anterior peregrinación que Pampita se subió a una camioneta a la altura de Morón, y no habría caminado más. "El año pasado recuerdo lo de pampita, que quizás lo sepa, la mina va con una crew que la acompaña... Hace un trayecto a pie, se toma fotos con la gente y luego se mete en una van blanca”, contó, un supuesto testigo presencial.
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