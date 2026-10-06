¿HAY ANTECEDENTES?

"No sé por qué Nacho Ortelli se cuelga así de Pampita. Les encanta a las periodistas de la actualidad meterse en el chimento", "picanteó" Ángel, al contar la información, al aire. "Ella subió una foto donde parte del camino está en un colectivo, en una combi. No es que lo oculta", agregó, por su parte, Matilda Blanco, parte del programa Ángel responde.

Pero, pero, pero...fue el año pasado, es decir, en la anterior peregrinación que Pampita se subió a una camioneta a la altura de Morón, y no habría caminado más. "El año pasado recuerdo lo de pampita, que quizás lo sepa, la mina va con una crew que la acompaña... Hace un trayecto a pie, se toma fotos con la gente y luego se mete en una van blanca”, contó, un supuesto testigo presencial.