Durante el programa, Salgueiro compartió ante los presentes y los televidentes una medalla que la acompaña desde hace un tiempo en forma de ‘alita´ y que refuerza su teoría de que está protegida por un ser celestial.

“Me la regaló Rocío González, una hija del corazón que tengo. Y cuando me hicieron las radiografías, me sacaron todo lo metálico. Luego buscando la radiografía de mi muñeca, veo la radiografía con el ala”, contó Salgueiro.

Previamente Salgueiro había comentado cómo fue el accidente, cuando estuvo al borde de la muerte tras sufrir la fractura de cadera al caerse en la calle mientras caminaba junto a su marido, el productor Alejandro Arellano.

“Quiero que alguien me explique porque hasta ahora con todo el mundo que hablo nadie lo pudo hacer. Obvio que me había sacado todo y si no fuera así, el radiólogo cuando la vio me hubiera dicho que no servía. Y recién me dijeron que era la presencia del ángel que me estaba cuidando”, señaló en Almorzando con Mirtha Legrand.

Al estar internada ingirió un medicamento que le provocó una asfixia y manifestó que “si no estaba internada, me moría”.

“En ese momento, sentí la presencia de mi padre. Sentí que me venía a buscar, pero después sentí que me venía a cuidar”, comentó Salgueiro visiblemente emocionada.