Mirtha Legrand sorprendió al contar su primer historia de amor: "No me lo perdono"

LA HISTORIA AMOROSA DE MIRTHA

Adentrada en su pasado sentimental, Mirtha contó que la familia de quien era su novio no quería que ella trabaje como actriz, rol en el que se desempeñó en sus comienzos en el mundo del espectáculo. “No querían que trabajara más, que dejara de dedicarme al arte y a la actuación”.

Fue en el 1945, con solo 17 años, Mirtha Legrand conoció a Julio Albar Díaz en el Jockey Club de Córdoba. El romance fue tan intenso que la joven actriz llegó a anunciar su retiro “definitivo” del cine para cumplir el sueño de formar una familia junto a él. Los diarios de la época seguían de cerca la relación. Y, luego, reveló cómo terminó la relación con quien era su novio. "Se lo dije por teléfono. Horrible. Hasta el día de hoy, no me lo perdono. Era un ser extraordinario”.