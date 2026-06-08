Mirtha Legrand sorprendió al contar su primer historia de amor: "No me lo perdono"

La conductora de El 13 compartió una significativa anécdota amorosa de su juventud, con el novio con el que estuvo a punto de casarse.
Mirtha Legrand compartió con los invitados a su programa y con sus televidentes la historia detrás de su primer romance de juventud y de lo que se arrepiente, hasta la actualidad. El relato se remonta a casi setenta años atrás. "Se lo dije por teléfono, horrible".
Mercedes Ninci, invitada a la mesa de Chiquita, quien se animó a hacerle una consulta, al hueso, a la conductora, a partir de un dato que la periodista tenía de su legado familiar. “¿Vos estuviste enamorada de un cordobés que era amigo de papá?”, le consultó la comunicadora a la conductora.
“Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso”, confió Mirtha, ante la consulta de Ninci, abriendo las puertas de su intimidad a una historia que arrastra desde la juventud y que, de alguna manera, marcó su vida amorosa. Para luego, Legrand explique la razón por la que no prosperó ese romance...
Mirtha recordó que, por entonces, en medio de su relación con su "prometido", que una propuesta laboral para filmar una película significó un antes y un después en su vida amorosa. Porque, en un contexto de trabajo, la conductora de El 13 conoció a Daniel Tinayre, director fílmico. “Conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre, y me enamoré de él”.
Adentrada en su pasado sentimental, Mirtha contó que la familia de quien era su novio no quería que ella trabaje como actriz, rol en el que se desempeñó en sus comienzos en el mundo del espectáculo. “No querían que trabajara más, que dejara de dedicarme al arte y a la actuación”.
Fue en el 1945, con solo 17 años, Mirtha Legrand conoció a Julio Albar Díaz en el Jockey Club de Córdoba. El romance fue tan intenso que la joven actriz llegó a anunciar su retiro “definitivo” del cine para cumplir el sueño de formar una familia junto a él. Los diarios de la época seguían de cerca la relación. Y, luego, reveló cómo terminó la relación con quien era su novio. "Se lo dije por teléfono. Horrible. Hasta el día de hoy, no me lo perdono. Era un ser extraordinario”.
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