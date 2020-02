El pasado día 6 Zaira se convirtió en mamá de Viggo Silvestre, fruto de su relación con el barón Jacob Von Plessen, su pareja desde hace años, de quien está muy enamorada y formaron familia con Malaika, su primogénita, y ahora con el nuevo integrante que nació en el sur argentino.

En el marco de esa dulce noticia, muchos amigos y allegados de la conductora la felicitaron y su hermana Wanda acercó tiernas palabras para su familia. Sin embargo, la palabra de su padre Andrés faltaba y llegó muy picante.

En diálogo con Radio Mitre , el mediático reveló cómo vivió los momentos previos al nacimiento de su nieto.

"Me enteré un poco por los medios, le mandé unas felicitaciones a Zaira pero justo cuando le envié mensaje cuando estaba por nacer. Las noticias fueron antes de que nazca el gordo. Me comuniqué pero ella estaba ocupada. Me contestó por WhatsApp y me dijo que estaban muy felices", aseguró.

"Sé que están muy contentos, aunque están a una distancia que complica un poco". En medio de su relato, recordó a Zaira cuando solo era un bebé y asegura que Viggo es igual a ella. Yo vi las fotos de Viggo y es exactamente igual a Zaira cuando era chica", añadió.