Angela Leiva se sacó de encima a su ex y encara una nueva etapa

“No lo voy a nombrar por una cuestión legal”, comenzó contando. “Primero lo conocí como productor y después fue mi pareja. Todo era color de rosas”, detalló Leiva.

“Ahora hace más de tres años que... quería separarme”, continuó, para luego referirse a las trabas para poder cumplir ese cometido. “Tenía un trabajo psicológico que me hacía: ‘qué lástima porque sola no vas a llegar a ningún lado’ me decía. Manejaba todo él”, siguió, en referencia a su carrera como cantante.

ADEMÁS:

La mujer también contó que la presión era también económica porque en un momento hasta le sacaba gran parte de su sueldo. “Le daba el 50% de mis ganancias. Como mujer ya no quería estar más con él. Al principio me enamoré por su protección.

Pero cuando me separé no me dejaba tranquila. El nunca entendió que se cumplió un ciclo”, dijo. “Si yo decido no trabajar más con él, lo tiene que respetar. Llama, me acosa, amenaza”, añadió. Leiva aclaró que se sacó una mochila de encima al soltar lo que sentía y agregó: “Por el momento no tuve novedades luego de aparecer en los medios... Pero venía cargando una mochila muy grande hace muchos meses ya, llena de angustia por no poder desarrollar mi carrera como quisiera, con mucho miedo por las amenazas y las cosas que venían sucediendo en mi entorno, que tienen que ver con él... Y encima el valor sentimental de todo esto, él fue mi pareja durante muchos años, jamás creí desconocerlo así, es un extraño para mí”.