Y mucho más cuando después de bailar el Polaco la catalogó de "amiga" y habló maravillas de Marzol como mujer. "¿Si le gusta Noelia como mujer?, le preguntó Marcelo al Polaco.

"¿Ella? Es hermosa: me gustan las mujeres y es una hermosa mujer", respondió el cantante. En ese momento, Tinelli le preguntó por la ausencia en el estudio de Barby Silenzi, a quien todos señalaban con su novia. Y el insistió en catalogarla como "amiga".

ADEMÁS:

Y dijo: "Barby también es una hermosa mujer. Pero yo estoy soltero y, cuando uno está soltero, conoce chicas", concluyó el Polaco. Y negó haber estado a los besos con ella en el show del último sábado, al que el cantante también había invitado a Noelia Marzol según reconoció la bailarina.

Lo cierto es que mientras el Polaco decía esto, del otro lado Barby soltaba su bronca y además una provocación. Es que se fue a cenar con Tyago Griffo y subió una foto de ellos a las redes.

Pero además la foto fue acompañada por una frase más que elocuente: "Se me murió una planta de tanta agua que le di. Entendí que dar de más, aunque sea bueno, no siempre es lo correcto", dijo. Y si bien no quiso decir que era dedicada al Polaco, cuando la consultaron por el cantante, ella dijo: "Lo único que puedo decir es que el Polaco me decepcionó como persona y como mujer".

Mas clarito echale agua...