El nombre del reboot es Saint Seiya: Knights of the Zodiac(2019) y promete mantener la mitología central de los guerreros con las pintorescas armaduras de bronce. La gran diferencia con otras adaptaciones del manga será el empleo de una animación computarizada que promete sumarle épica a las escenas icónicas del anime. "Un joven Seiya huérfano y una nueva generación de Santos están por venir para ayudar a Atena en la batalla contra aquellos que buscan acabar con la humanidad", adelanta la sinopsis oficial. Te compartimos su primer trailer:

Los Caballeros del Zodiaco - Trailer - Netflix

En las redes sociales, los fanáticos acérrimos del clásico ochentoso no tardaron en manifestar su desacuerdo con este abordaje en 3D. Sin embargo, los motivos para no calcar el material original está claro: la plataforma no solo quiere llegar a los nostálgicos, también quiere atrapar a una nueva generación. La fecha de estreno es el próximo 19 julio.

