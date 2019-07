Tom Hanks: "La lealtad está en sintonía con la alegría"

Obviamente, cuando usted era un niño jugaba con juguetes. Con sus hijos, evoluciono en tal sentido y ahora que es abuelo, podría contarme su propia percepción sobre cómo ha cambiado esta generación?

Tom Hanks: Bueno, la diferencia que he notado y que la visto en mis propios nietos es a partir de las pantallas y la habilidad de mirar cualquier cosa que quieran en cualquier momento y eso ha alterado la dinámica del entretenimiento. Lo que quiere decir que todavía están muy conectados con juguetes tri-dimensionales. Parte de esto es porque pienso que sus padres monitorean cuanto tiempo están sentados y entretenidos por algo en la pantalla. Igual estoy perplejo por cuantos juegos hay...

¿Acaso no les enseñó algunos juegos placenteros de su niñez?

TH: No les enseño de esos juegos, pero sí otras tareas placenteras como hacer unos panqueques en las mañanas, con root beer (bebida no alcohólica de hierbas) que les sirvo en vasos congelados. Creo que estoy tratando de darles diabetes tipo 2 (Risas) a muy temprana edad.. Pero apenas crezcan un poco mas les enseñaremos a hacerse sus propios tacos para la cena, y eso será para reirse porque se convertirá en un lío tremendo pero estaremos todos sentados y teniendo ese ritual familiar de estar todos juntos.

Respecto a la lealtad. Se que lleva 31 años de casado con Rita Wilson...

TH: Ese es un propósito común que nace de la alegría, de estar confortable y sentirse seguro en su ambiente. Si usted no es así, mejor váyase e intente permanecer en algo más grande. Con mi mujer estuvimos hablando anoche de todo eso, cuando esperábamos ver los fuegos artificiales a las 9:15 PM ( 4 de julio día de la independencia de USA), y convenios que nuestros chicos deben sentirse naturalmente seguros en ese ambiente. No hay sustituto para eso. Si no lo siente así, creo que su vida se volverá como una serie de precipicios y que caerá en uno de ellos. Creo que una de las razones para que hubiera cuatro películas ‘Toy Story’, fue por la demanda del público. ¿Cuantos años han pasado entre cada ‘Toy Story? No las fabricamos en serie. La gente de Pixar siempre han pensado muy bien si va haber otra ‘Toy Story’.

¿Cual es el placer que tiene el hecho de poder volver a ponerse en la voz de Woody?

TH: Hay una disciplina y compromiso que son requeridos para hacer que las cosas pasen. No se permite la distracción. En una película tengo la costumbre como actor que puedo usar y es el hecho de dar y tomar el curso de todo esto. Si usted es enfocado por la cámara, queda visible y puede hacer cosas con su cuerpo, con su barriga, aunque hacer gestos o hablar no se permite si actúa de verdad. Con Woody uno está enredado físicamente dentro de un espacio dando un giro de su cabeza. Sin embargo lo único que puede hacer es elevar su voz u otro tipo de emociones que lo deja exhausto. Aunque le aclaro que no es un camino tan malo. De hecho, ése debe ser el mejor camino que le sea posible. Yo no poda esperar a que la filmación de ‘Toy Story 4’ terminara por lo cansado que yo estaba. Debía seguir, así el personaje lo indicaba. Y está bien.