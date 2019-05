Cabito negó que le vaya a hacer juicio "por bullying" a Matías Martin

Desde el programa contaron que en realidad ese despido se dio por un cambio que querían darle al programa, pero en el medio Cabito sintió que lo habían corrido y hasta terminó cruzándose con Matías. En medio de esa salida, en las últimas horas corrió la versión de que Cabito le iba a iniciar juicio a Matías Martin ya que consideraba que había sido víctima de bullying.

ADEMÁS:

Sin embargo el ex 6,7,8habló ayer y si bien ratificó que le inicia una demanda a la empresa por el pago de la indemnización, no existe nada en contra de su ex compañero. “Es mentira (la demanda por bullying). El reclamo es por una indemnización laboral y es algo normal en cualquier persona que termina un trabajo después de 20 años y pide lo que corresponde”, reveló. Además, negó que su decisión tuviera que ver con un despido injustificado y trabajo en negro como se rumorea: “Es mentira, no sé de dónde lo sacaron”.

Sobre por qué motivo se retrasa el pago del dinero que pide, aseguró: “Tiene que ver con llegar a un acuerdo sobre la suma. Es igual en todos lados, cuando hay abogados de por medio son los tiempos de la Justicia. No tiene que ver con la radio ni conmigo”.

Cabito contó además que está muy metido en el restaurante que está por abrir aunque también ya recibió propuestas de una radio para hacer un programa. “Por ahí haga un programa radial los fines de semana y me llamaron para formar parte de una empresa de podcast”.

Con Matías, por ahora, están en paz y si bien la amistad se cortó, no hay juicio.