La obra social de la Asociación Argentina de Actores le dio una semana de tiempo para que siga el tratamiento fuera del centro de rehabilitación: "Santiago no está grave, sino que esta débil. No tiene fuerza musculatoria ni siquiera para comer. El médico ya me advirtió que no se va a parar nunca más de su silla de ruedas porque tiene los pies atrofiados. El está conectado a un respirador, conectado para hacer sus necesidades, conectado para comer. Es un enfermo a quien o se puede ni siquiera tocar por miedo a que desequilibre. Para mantenerlo quieto lo atan de pies y manos porque se desprende de todo".

Carmen Barbieri confesó que "no puedo y no debo abandonarlo, es una forma de ser. Mi hijo (Federico Bal) me dijo: dejalo ir mamá. No le permito que diga boludeces. Lo conecto a la vida a Santiago y él tiene sus momentos de lucidez" y explicó que su conducta se debe a que "no me quiero desprender de mis afectos. El año pasado perdí a mi mamá a quien siento mucho su ausencia".

A su vez Carmen Barbieri contó que "laburo sin parar ganar unos mangos y para que a Santiago no le falte nada en la atención de salud. Hago de todo hasta animación de fiestas", acotó con exageración para aliviar la tensión al hablar sobre la salud cada vez más delicada del capocómico.

"Santiago ganó muchas batallas y él salió 18 veces adelante. Eran batallas pero ésta es una guerra, no digo que es imposible de ganar, pero es posible de perder", señaló Barbieri con voz quebrada y lágrimas en sus ojos.