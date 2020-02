Al final se confirmó que el próximo 7 de marzo, sábado, la diva volverá con sus cenas y el domingo 8 una vez más estará al frente de sus almuerzos. Siempre que Mirtha regresa a la televisión se genera expectativa sobre quien será su primer invitado y este año mucho más. Es que después de la asunción de Alberto Fernández al gobierno, mucho se especuló sobre la posibilidad de que la Chiqui lo invite a su programa.

"Lo voy a pensar ahora. Depende de mí, no depende de nadie. No quiero hacer tanta política tampoco, quiero hacerlo un poquito más artístico, más actual, con la cotidianidad de todo lo que ocurre en la Argentina en el día a día. Pero tanta política, no", contó Mirtha.

Según dicen desde su entorno, ella tiene muchas ganas de tenerlo a Alberto Fernández en su primer programa. No solo por lo que significaría en cuanto a rating, sino también que sería una manera de tratar de cerrar la grieta que la distancia desde hace años con Cristina Fernández. Habrá que esperar entonces...

Mientras tanto Mirtha sigue disfrutando de lo que más le gusta, ver teatro. El viernes fue a ver La gran depresión, protagonizada por Moria Casán y Nacha Guevara, y recibió el aplauso de la gente. Obviamente que en la previa le preguntaron por sus roces con Moria, quien en su momento la criticó bastante, pero Mirtha, fiel a su estilo, evitó la polémica.

"Quiero verlas juntas. Me parece que es un acierto de producción", destacó la conductora antes sobre las actrices, quienes realmente se sacan chispas en el escenario. "Mirtha, usted siempre dijo que no es rencorosa, pero es memoriosa, y Moria en los últimos tiempos fue bastante crítica con usted, ¿no hay rencores?", le preguntaron. "No. Ni sé qué dijo. ¿Qué dijo?", respondió.

"Y... le ha dicho 'la Señora Rococó Rosada', la mandó a descansar a Villa Cañás, le plantó un almuerzo en el 2017". Y ella respondió: "¿Sí? ¿Todo eso? Le voy a preguntar ahora" (risas). "¿Moria es una de las divas?", le consultaron. "Sí, es una diva. Yo soy una estrella. Nacha también es una diva", sentenció. Luego agregaría algo más, esta vez sí apelando a toda su sinceridad: "(Con Moria) tuvimos algunos roces, pero ahora estamos bien".

