Charly García fue sobreseído en la causa sobre accidente vial

Charly García había sido imputado por lesiones, encubrimiento y falsa denuncia debido a un accidente automovilístico que ocurrió el pasado 28 de octubre de 2017. A un año y siete meses del hecho, el cantante fue sobreseído en esta causa, según afirmó el abogado Rafael Cúneo Libarona.

"La sala quinta de la Cámara del Crimen adoptó los argumentos de esta defensa, revocando el procesamiento, dictado en contra de Charly García y ordenando el archivo de las actuaciones al juez de primera instancia. Desde el inicio esta acusación fue absolutamente equivocada porque el juez de instrucción supuso que Charly García estaba encubriendo a una persona condenada por tráfico de armas. Y en ese contexto diagramó un pensamiento equivocado al sostener que le había entregado su auto a esta persona, hoy prófuga de la Justicia y condenada a prisión", dijo el letrado del artista.

Johnny Yin Huaraca, de nacionalidad peruana, estaba manejando el auto del ex Sui Generis cuando chocó contra una moto en la que iban dos personas. Ambos fueron atendidos por el SAME e internados de urgencia en un hospital con lesiones graves. Cuando ocurrió este episodio, García no estaba en el vehículo. Se hicieron las pericias de rigor, pero Huaraca fue dejado en libertad rápidamente, había contado Cúneo Libarona en una entrevista con el ciclo radial El Disparador de FM Delta 90.3.

Tres meses después, el popular artista realizó la denuncia correspondiente sin saber sobre el choque. Desde hacía un tiempo, el cantante no sabía nada de su auto porque estuvo con problemas de salud y debió ser internado en distintas oportunidades entre el 2008 y el 2016. La persona que iba manejando el auto nunca se presentó a declarar en la Justicia.