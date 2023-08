Cómo se conocieron Fátima Florez y Javier Milei, y qué dijo Mirtha Legrand

“¿Alguien se enojó alguna vez por tus imitaciones, la presidenta?”, quiso saber Mirtha sobre su caracterización de Cristina Fernández de Kirchner. “No sé si se enojó”, respondió Fátima. “¿Te acordás cuando dijo ´hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí también´?”, recordó la diva sobre una frase de la actual vicepresidenta.

“Y nunca más ganó una elección”, interrumpió Milei y Fátima comenzó a imitar a Cristina para frenarlo: “Por favor, que ya hablaste mucho Javier”.

Entre miradas cómplices y humoradas, ambos siguieron con el paso de comedia, ella siempre componiendo su imitación de Cristina.

“Mirá que los de Juntos por el cargo no te quieren, eh. Yo te quiero más que ellos”, le dijo. “Yo soy el más opositor de todos a usted, por eso me tiene presente en todos sus discursos”, replicó el candidato libertario.

Entonces, como en un presagio de lo que vendría, la capocómica le avisó: “Se viene una nueva fórmula”, a lo que el candidato a presidente le retrucó: “Sí, pero con Fátima”.

¿Qué dijo Mirtha Legrand?

En diálogo con TN Central, Mirtha Legrand habló sobre el día en que se conocieron Milei y Fátima Florez en su mesa. “Él estuvo brillante y ella es preciosa”, dijo La Chiqui.

La legendaria conductora confesó que es “increíble” la noticia y que no intuyó absolutamente nada. “Creeme que no me di cuenta en ningún momento. Ahora vi el momento en el que se conocieron en la mesa, pero todo cordial, no me di cuenta del futuro romance. Cuando me enteré no lo podía creerlo”, sostuvo.

El inesperado romance fue revelado por la periodista de espectáculos Marina Calabró en Radio Mitre y luego la noticia se hizo viral rápidamente.

"Es muy lindo habernos encontrado, nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos. Es muy reciente, tenemos una conexión espiritual de otra dimensión. Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano, además de muy inteligente", fue la respuesta de actriz a Calabró.

La última pareja que se le conoció públicamente a Milei fue la cantante Daniela, que la semana pasada volvió al centro de la escena tras el triunfo del libertario en las PASO. "Lo felicité y me contestó. Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista", recordó la artista en declaraciones televisivas.

"Siempre le voy a desear que llegue a lo que más quiera en la vida, porque es una persona que yo quise mucho. Me acompañó mucho en un tema difícil de una de mis hijas y no cualquier acompaña en ese momento", resaltó Daniela.

Por su parte, en abril de este año, Fátima Florez confirmó su separación de Norberto Marcos, quien además maneja la carrera de la artista, tras 22 años de relación. Si bien la capocómica aseguró a Intrusos que fue en el mejor de los términos, hay rumores de discusiones a los gritos en los camarines y de una posible infidelidad por parte del productor con una bailarina del staff.