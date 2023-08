La historia de Fátima Florez: de imitadora de Cristina Kirchner a posible primera dama

Fátima se llama en realidad María Eugenia y este nombre artístico fue sugerido por su ex pareja. Nació en Olivos, Vicente López el 3 de febrero de 1981 en un clásico hogar de clase media y con padres profesionales.

Durante la escuela primaria realizaba imitaciones de sus maestros y profesores, particularmente de la maestra de 5.º grado, Norma Kauffman, quien tenía un modo particular de hablar.

Comenzó su carrera estudiando y tomando clases de actuación, baile y canto. Mientras tanto realizaba imitaciones a modo de pasatiempo. Su primer personaje fue Xuxa, la mismísima Reina de Los Bajitos, mucho antes de consagrarse imitando a Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre las tablas

La artista comenzó a dar sus primeros pasos a los 17 años como bailarina en piezas teatrales de Pepito Cibrián y dio el salto a los 20 cuando se fue a probar suerte a Perú. Allí no solamente logró romper barreras, sino que también encontró el amor cuando la vida le puso enfrente a Norberto Marcos, su expareja, a quien conoció en un breve y fugaz paso por una remake del grupo "Las Primas".

Al poco tiempo regresó a la Argentina y fue convocada Carlos Perciavalle para que fuera la primera vedette de Revivamos el concert. Desde entonces comenzó a jugar en Primera.

Fátima sumó una nueva enemiga sólo por preguntar a qué fue Carmen. Fátima Florez.

En teatro encabezó varias obras haciendo temporadas en Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Buenos Aires, y haciendo giras por el país y el exterior. "Fátima es Camaleonica", "Fátima es mágica", "Fátima Superstar", "Fátima para todos", "Fátima Florez es única... la presidenta del humor", "Única", "La Revista de Buenos Aires" y "El Gran Burlesque... mucho más que una revista", fueron sus espectáculos.

De todos modos, llegó a todos los hogares a través de la televisión con sus notables interpretaciones. La más recordada es la de Cristina Fernández de Kirchner, en Periodismo Para Todos, el programa de Jorge Lanata en El Trece.

También hizo de las suyas en el Bailando por un Sueño y en cada programa al que iba de invitada cumplía con hacer un popurrí de sus grandes imitaciones.

Escándalo, es un escándalo

En abril de este año, Fátima Florez confirmó su separación de Norberto Marcos, quien además maneja la carrera de la artista, tras 22 años de relación.

Si bien la capocómica aseguró a Intrusos que fue en el mejor de los términos, hay rumores de discusiones a los gritos en los camarines y de una posible infidelidad por parte del productor con una bailarina del staff.

“Es un impasse, fue en buenos términos. Nos queremos y no quiero hablar de mi vida privada”, afirmó la actriz, que viajó por primera vez a hacer sus funciones sin su compañero de tantos años.

“No puedo decirte nada, no me gusta. Estamos muy bien, en un impasse. En las parejas pasan cosas, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal. Se puede desgastar y recomponer, solo Dios lo sabe”, dijo la artista a Socios del Espectáculo.

La pareja había quedado anteriormente una situación escandalosa cuando salieron a la luz imágenes de ambos en la intimidad.

Endúlzame que soy café

Daniela Mori, la última pareja de Javier Milei, confirmó intimidades de su relación con el candidato a presidente. La cantante contó cómo era la relación que tenían y dio detalles sobre la peculiar práctica sexual que mantenían.

En 2018, el político reveló que tenía sexo tántrico con la cantante. “El arte del tantra consiste en darle satisfacción a otra persona. Si bien hay penetración, el eje central está en lo espiritual, en las miradas”, explicó el político.

Daniela brindó una entrevista a LAM tras el triunfo de Milei en las PASO y confesó que le avergonzaba hablar de esta práctica sexual. “A mí me da vergüenza hablar de eso. Pero sí, era todo tal cual”, expresó.

Tras su separación en 2019, la cantante le escribió una canción especial al político, la cual tituló “Bomba Tántrica”. “Muchas gracias por el tremendísimo tema que has compuesto”, le agradeció Milei en su momento.