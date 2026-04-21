Cómo será la biopic de Andrea Del Boca: qué contará de su historia con Ricardo Biasotti

EL FUTURO DE BIASOTTI

"Para quienes se vienen preguntando el por qué Biasotti levantó el perfil de una manera tan repentina, un tipo que durante veinte años no quiso hablar, escapaba de las cámaras, hoy avalado por un fallo que lo sobreseyó en la acusación de abuso sobre su propia hija, Anna, y que tiene que ver con otro objetivo...", contaron, en tevé.

"Que es la entrada de Biasotti al mundo de la política y una eventual candidatura a diputado por la Libertad Avanza, para el año que viene, de la mano de su madrina política, Losada. Esa es la verdad detrás de la aparición de Biasotti", aseguró, Lussich, también al aire de su programa.