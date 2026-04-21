Cómo será la biopic de Andrea Del Boca: qué contará de su historia con Ricardo Biasotti

La actriz está aprovechando la popularidad que le generó su paso por Gran Hermano -en las próximas semanas vuelve al reality- para facturar con su historia de vida.
Andrea Del Boca no solo renegoció las condiciones de su contrato en Gran Hermano y, cuando reingrese al reality show cobrará 2,500,000 millones de pesos por día, sino que firmó un importante contrato en el que autorizó ficcionar la historia de su vida. "La idea es contar toda su vida, desde la infancia...".
"Andrea acaba de autorizar y de firmar los derechos para la realización de la serie sobre su vida. Después de meditarlo, porque tenía la propuesta hacía mucho tiempo, autorizó para que se empiece a preproducir y a trabajar en una biopic", anunció Rodrigo Lussich, al frente de Intrusos en el espectáculo, por América.
"A través de un guión va a contar la historia privada, la historia secreta no solo de su historia con Ricardo Biasotti -ex pareja y padre de su única hija- sino de su infancia, de su vida y la relación con los medios de comunicación, amores que no se conocieron... Andrea está con ganas de contar todo lo que pasó con Biasotti", amplió, el periodista, sobre los detalles que incluirá la ficción.
"Por estas horas, los abogados de Andrea están evaluando iniciar acciones legales contra Biasotti y contra la producción del programa de Mirtha Legrand, por el programa del último sábado, por la noche. Consideran que se hizo apología del delito de la pedofilia. Se lo considera así porque en un momento, en boca de Biasotti y de Carolina Losada, que también estaba invitada, que no había que creerle a las víctimas", explicó, Lussich. Por ahora, le falta conseguir una productora asociada y un director.
"Para quienes se vienen preguntando el por qué Biasotti levantó el perfil de una manera tan repentina, un tipo que durante veinte años no quiso hablar, escapaba de las cámaras, hoy avalado por un fallo que lo sobreseyó en la acusación de abuso sobre su propia hija, Anna, y que tiene que ver con otro objetivo...", contaron, en tevé.
"Que es la entrada de Biasotti al mundo de la política y una eventual candidatura a diputado por la Libertad Avanza, para el año que viene, de la mano de su madrina política, Losada. Esa es la verdad detrás de la aparición de Biasotti", aseguró, Lussich, también al aire de su programa.
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