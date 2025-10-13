Rocky noquea: 100 funciones y 100 mil espectadores

El festejo contó con la participación de Germán “Tripa” Tripel, quien interpretó -en vivo- el emblemático tema “Eye of the Tiger”, haciendo estallar al teatro en un gran final lleno de aplausos y emoción.

Nico, claramente emocionado expresó “Gracias al público por hacer de Rocky el espectáculo más visto del país. Esto que estamos viviendo no se olvida más.”

Rocky - 100 Funciones

En el programa "Infama", en América TV, en la entrevista con Marcela Tauro y sus panelistas, Nicolás Vázquez explicó que se encuentra en una etapa personal de reconstrucción y que -aunque se muestra cercano a su compañera- no hay una relación formal “Esto no tiene título, porque es algo de hace días. ¿Por qué voy a tener que confirmar algo que no tengo que confirmar?”.

NICOOOO

Ante la insistencia de los periodistas, el actor respondió “¿Estoy de novio con Dai? No. Esa sería la realidad”. Sin embargo, admitió una gran cercanía emocional con la coprotagonista de "Rocky", a quien calificó como una persona clave en su vida actual “Nos conocemos hace un montón, porque somos muy amigos. Pasamos de compañeros a mejores amigos en los últimos tiempos. Me he apoyado mucho en ella y ella en mí. Y sí, por ahí nos vamos a conocer desde otro lugar”.