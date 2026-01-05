Critics Choice Awards 2026, la primera premiación del año en Hollywood

Estados Unidos suele dar inicio a la temporada de premios de Hollywood en medio de contrastes imposibles de pasar por alto. Si hace un año California enfrentaba los estragos de los incendios forestales, este comienzo de 2026 estuvo marcado por un clima político que volvió a ganar protagonismo en la agenda internacional tras la decisión del gobierno de Donald Trump de avanzar sobre Venezuela, un hecho sin precedentes que generó un fuerte impacto global.

Aun así, el contexto no alteró el cronograma de la industria audiovisual. En la costa oeste, cuna histórica del cine, se levantó el telón de un año que se anticipa intenso en materia cultural con la celebración de los Critics Choice Awards 2026, galardones que reconocen lo más destacado del cine y la televisión y empiezan a trazar el camino que tendrá su punto culminante el 15 de marzo con la entrega de los Premios Oscar.

critics choice

Con la conducción, por cuarto año consecutivo, de Chelsea Handler, y desde el Barker Hangar de Santa Mónica, la gala número 31 organizada por la Critics Choice Association se adelantó esta vez a los Globos de Oro. La noche tuvo dos grandes protagonistas: One Battle After Another, el ambicioso regreso de Paul Thomas Anderson, protagonizado por Leonardo DiCaprio, se quedó con el premio a Mejor Película; mientras que en televisión el máximo reconocimiento fue para The Pitt, la producción de HBO Max liderada por Noah Wyle, que ya había saboreado el triunfo en los Premios Emmy 2025.

Y, afortunadamente, Hollywood volvió a tener presencia argentina en el arranque de la temporada. Una de las figuras que dijo presente en la gala fue Dolores Fonzi, directora de Belén, la elogiada producción de K&S Films distribuida por Amazon MGM Studios. La película competía en la categoría Mejor Película en Idioma Extranjero, pero el premio finalmente quedó en manos de El Agente Secreto, el drama brasileño neo-noir escrito y dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Sinners había comenzado la velada como la gran favorita, liderando el listado con 17 nominaciones, seguida por One Battle After Another, que acumuló 14 candidaturas y terminó alzándose con tres estatuillas. Un escalón más abajo aparecieron Hamnet, con once menciones y un solo premio, y Frankenstein, que también reunió once postulaciones pero consiguió cuatro reconocimientos, reafirmando un panorama muy positivo para las producciones autorales de gran escala.

En cuanto a la televisión, The Pitt se consagró como Mejor Serie Dramática, afianzándose como uno de los proyectos más valorados del año. Noah Wyle obtuvo el galardón a Mejor Actor en Drama y su coprotagonista Katherine LaNasa fue distinguida como Mejor Actriz de Reparto. Por su parte, The Studio (Apple TV) se quedó con el premio a Mejor Serie de Comedia, mientras que Adolescence fue elegida Mejor Miniserie, confirmando una vez más la fuerte presencia de Netflix en ese formato.

Adolescence lideró las nominaciones televisivas con seis, y se fue con tres: además de Mejor Miniserie, Stephen Graham, Owen Cooper, y Erin Doherty triunfaron como Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, y Mejor Actriz de Reparto.

En contraste, la comedia romántica Nobody Wants This, protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, se fue con las manos vacías pese a sus cinco nominaciones. Otras series destacadas fueron Hacks (dos premios), y Severance (uno).

Critics Choice Awards 2026: uno por uno, todos los ganadores del cine y la TV

Cine

Mejor Película

GANADORA: One Battle After Another (Warner Bros.)



Sentimental Value (Neon)



Sinners (Warner Bros.)



Train Dreams (Netflix)



Wicked: For Good (Universal Pictures)



Bugonia (Focus Features)



Frankenstein (Netflix)



Hamnet (Focus Features)



Jay Kelly (Netflix)



Marty Supreme (A24)

Mejor Actor

GANADOR: Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24)





Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (Warner Bros.)





Joel Edgerton – Train Dreams (Netflix)





Ethan Hawke – Blue Moon (Sony Pictures Classics)





Michael B. Jordan – Sinners (Warner Bros.)





Wagner Moura – The Secret Agent (Neon)

Mejor Actriz

GANADORA: Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)





Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (A24)





Chase Infiniti – One Battle After Another (Warner Bros.)





Renate Reinsve – Sentimental Value (Neon)





Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee (Searchlight Pictures)





Emma Stone – Bugonia (Focus Features)

Mejor Actor de Reparto

GANADOR: Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)





Paul Mescal – Hamnet (Focus Features)





Sean Penn – One Battle After Another (Warner Bros.)





Adam Sandler – Jay Kelly (Netflix)





Stellan Skarsgård – Sentimental Value (Neon)





Benicio del Toro – One Battle After Another (Warner Bros.)

Mejor Actriz de Reparto

GANADORA: Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.)





Wunmi Mosaku – Sinners (Warner Bros.)





Teyana Taylor – One Battle After Another (Warner Bros.)





Elle Fanning – Sentimental Value (Neon)





Ariana Grande – Wicked: For Good (Universal Pictures)





Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (Neon)

Mejor Actor o Actriz Joven

GANADOR: Miles Caton – Sinners (Warner Bros.)





Cary Christopher – Weapons (Warner Bros.)





Shannon Mahina Gorman – Rental Family (Searchlight Pictures)





Jacobi Jupe – Hamnet (Focus Features)





Nina Ye – Left-Handed Girl (Netflix)





Everett Blunck – The Plague (Independent Film Company)

31st-Annual-Critics-Choice-Awards

Mejor Dirección

GANADOR: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.)





Ryan Coogler – Sinners (Warner Bros.)





Guillermo del Toro – Frankenstein (Netflix)





Josh Safdie – Marty Supreme (A24)





Joachim Trier – Sentimental Value (Neon)





Chloé Zhao – Hamnet (Focus Features)

Mejor Guion Original

GANADOR: Ryan Coogler – Sinners (Warner Bros.)





Zach Cregger – Weapons (Warner Bros.)





Eva Victor – Sorry, Baby (A24)





Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value (Neon)





Noah Baumbach, Emily Mortimer – Jay Kelly (Netflix)





Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme (A24)

Mejor Guion Adaptado

GANADOR: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.)





Clint Bentley, Greg Kwedar – Train Dreams (Netflix)





Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar, Jahye Lee – No Other Choice (Neon)





Guillermo del Toro – Frankenstein (Netflix)





Will Tracy – Bugonia (Focus Features)





Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet (Focus Features)

Mejor Casting y Ensamble

GANADORA: Francine Maisler – Sinners (Warner Bros.)





Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey – Wicked: For Good (Universal Pictures)





Nina Gold – Hamnet (Focus Features)





Douglas Aibel, Nina Gold – Jay Kelly (Netflix)





Jennifer Venditti – Marty Supreme (A24)





Cassandra Kulukundis – One Battle After Another (Warner Bros.)

Mejor Película en Lengua Extranjera

GANADOR: The Secret Agent (Neon)





Sirt (Neon)





Belén (Amazon MGM Studios)





It Was Just an Accident (Neon)





Left-Handed Girl (Netflix)





No Other Choice (Neon)

Mejor Fotografía

GANADOR: Adolpho Veloso – Train Dreams (Netflix)





Claudio Miranda – F1 (Apple Original Films)





Dan Laustsen – Frankenstein (Netflix)





ukasz al – Hamnet (Focus Features)





Michael Bauman – One Battle After Another (Warner Bros.)





Autumn Durald Arkapaw – Sinners (Warner Bros.)

Mejor Diseño de Producción

GANADORES: Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein (Netflix)





Fiona Crombie, Alice Felton – Hamnet (Focus Features)





Jack Fisk, Adam Willis – Marty Supreme (A24)





Hannah Beachler, Monique Champagne – Sinners (Warner Bros.)





Nathan Crowley, Lee Sandales – Wicked: For Good (Universal Pictures)





Kasra Farahani, Jille Azis – The Fantastic Four: First Steps (Marvel Studios)

Mejor Montaje

GANADOR: Stephen Mirrione – F1 (Apple Original Films)





Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme (A24)





Andy Jurgensen – One Battle After Another (Warner Bros.)





Viridiana Lieberman – The Perfect Neighbor (Netflix)





Michael P. Shawver – Sinners (Warner Bros.)





Kirk Baxter – A House of Dynamite (Netflix)

Mejores Efectos Visuales

GANADORES: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash (20th Century Studios)





Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson – F1 (Apple Original Films)





Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell – Frankenstein (Netflix)





Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland, Kirstin Hall – Mission: Impossible – The Final Reckoning (Paramount Pictures)





Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean – Sinners (Warner Bros.)





Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé, Guy Williams – Superman (Warner Bros.)

Mejor Sonido

GANADORES: Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – F1 (Apple Original Films)





Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern, Greg Chapman – Frankenstein (Netflix)





Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor – One Battle After Another (Warner Bros.)





Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco, David V. Butler – Sinners (Warner Bros.)





Laia Casanovas, Amanda Villavieja, Yasmina Praderas – Sirt (Neon)





Mitch Low, Glenn Freemantle, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner – Warfare (A24)

Mejor Diseño de Vestuario

GANADORA: Kate Hawley – Frankenstein (Netflix)





Malgosia Turzanska – Hamnet (Focus Features)





Lindsay Pugh – Hedda (Amazon MGM Studios)





Colleen Atwood, Christine Cantella – Kiss of the Spider Woman (Lionsgate / Roadside Attractions)





Ruth E. Carter – Sinners (Warner Bros.)





Paul Tazewell – Wicked: For Good (Universal Pictures)

Mejor Maquillaje y Peinado

GANADORES: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein (Netflix)





Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry – Sinners (Warner Bros.)





Kazu Hiro, Felix Fox, Mia Neal – The Smashing Machine (A24)





Leo Satkovich, Melizah Wheat, Jason Collins – Weapons (Warner Bros.)





Frances Hannon, Mark Coulier, Laura Blount – Wicked: For Good (Universal Pictures)





Flora Moody, John Nolan – 28 Years Later (Sony Pictures)

Mejor Banda Sonora Original

GANADOR: Ludwig Göransson – Sinners (Warner Bros.)





Hans Zimmer – F1 (Apple Original Films)





Alexandre Desplat – Frankenstein (Netflix)





Max Richter – Hamnet (Focus Features)





Daniel Lopatin – Marty Supreme (A24)





Jonny Greenwood – One Battle After Another (Warner Bros.)

Mejor Diseño de Escenas de Riesgo

GANADOR: Wade Eastwood – Mission: Impossible – The Final Reckoning (Paramount Pictures)





Brian Machleit – One Battle After Another (Warner Bros.)





Andy Gill – Sinners (Warner Bros.)





Giedrius Nagys – Warfare (A24)





Stephen Dunlevy, Kyle Gardiner, Jackson Spidell, Jeremy Marinas, Jan Petina, Domonkos Párdányi, Kinga Kósa-Gavalda – Ballerina (Lionsgate)





Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby – F1 (Apple Original Films)

Televisión

Mejor Serie Dramática

GANADOR: The Pitt (HBO Max)





Pluribus (Apple TV+)





Severance (Apple TV+)





Task (HBO Max)





Alien: Earth (FX)





Andor (Disney+)





The Diplomat (Netflix)





Paradise (Hulu)

Mejor Actor en Serie Dramática

GANADOR: Noah Wyle – The Pitt (HBO Max)





Sterling K. Brown – Paradise (Hulu)





Diego Luna – Andor (Disney+)





Mark Ruffalo – Task (HBO Max)





Adam Scott – Severance (Apple TV+)





Billy Bob Thornton – Landman (Paramount+)

Mejor Actriz en Serie Dramática

GANADORA: Rhea Seehorn – Pluribus (Apple TV+)





Kathy Bates – Matlock (CBS)





Carrie Coon – The Gilded Age (HBO Max)





Britt Lower – Severance (Apple TV+)





Bella Ramsey – The Last of Us (HBO Max)





Keri Russell – The Diplomat (Netflix)

Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática

GANADOR: Tramell Tillman – Severance (Apple TV+)





Patrick Ball – The Pitt (HBO Max)





Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV+)





Ato Essandoh – The Diplomat (Netflix)





Wood Harris – Forever (Netflix)





Tom Pelphrey – Task (HBO Max)

Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática

GANADORA: Katherine LaNasa – The Pitt (HBO Max)





Greta Lee – The Morning Show (Apple TV+)





Skye P. Marshall – Matlock (CBS)





Nicole Beharie – The Morning Show (Apple TV+)





Denée Benton – The Gilded Age (HBO Max)





Allison Janney – The Diplomat (Netflix)

Mejor Serie de Comedia

GANADOR: The Studio (Apple TV+)

Abbott Elementary (ABC)

Elsbeth (CBS)

Ghosts (CBS)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Righteous Gemstones (HBO Max)

Mejor Actor en Serie de Comedia

GANADOR: Seth Rogen – The Studio (Apple TV+)

Alexander Skarsgård – Murderbot (Apple TV+)

Adam Brody – Nobody Wants This (Netflix)

Ted Danson – A Man on the Inside (Netflix)

David Alan Grier – St. Denis Medical (NBC)

Danny McBride – The Righteous Gemstones (HBO Max)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

GANADORA: Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Kristen Bell – Nobody Wants This (Netflix)

Natasha Lyonne – Poker Face (Peacock)

Rose McIver – Ghosts (CBS)

Edi Patterson – The Righteous Gemstones (HBO Max)

Carrie Preston – Elsbeth (CBS)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia

GANADOR: Ike Barinholtz – The Studio (Apple TV+)

Paul W. Downs – Hacks (HBO Max)

Asher Grodman – Ghosts (CBS)

Oscar Nuñez – The Paper (Peacock)

Chris Perfetti – Abbott Elementary (ABC)

Timothy Simons – Nobody Wants This (Netflix)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

GANADOR: Janelle James – Abbott Elementary (ABC)

Justine Lupe – Nobody Wants This (Netflix)

Ego Nwodim – Saturday Night Live (NBC)

Rebecca Wisocky – Ghosts (CBS)

Danielle Brooks – Peacemaker (HBO Max)

Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max)

Mejor Miniserie

GANADOR: Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

Chief of War (Apple TV+)

Death by Lightning (Netflix)

Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Peacock)

Dope Thief (Apple TV+)

Dying for Sex (FX on Hulu)

The Girlfriend (Prime Video)

Mejor Película para Televisión

GANADORA: Bridget Jones: Mad About the Boy (Peacock)

Deep Cover (Prime Video)

The Gorge (Apple TV+)

Mountainhead (HBO Max)

Nonnas (Netflix)

Summer of ’69 (Hulu)

Mejor Actor en Miniserie o Película para Televisión

GANADOR: Stephen Graham – Adolescence (Netflix)

Brian Tyree Henry – Dope Thief (Apple TV+)

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story (Netflix)

Matthew Rhys – The Beast in Me (Netflix)

Michael Shannon – Death by Lightning (Netflix)

Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Peacock)

Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión

GANADORA: Sarah Snook – All Her Fault (Peacock)

Michelle Williams – Dying for Sex (FX on Hulu)

Robin Wright – The Girlfriend (Prime Video)

Renée Zellweger – Bridget Jones: Mad About the Boy (Peacock)

Jessica Biel – The Better Sister (Prime Video)

Meghann Fahy – Sirens (Netflix)

Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película para Televisión

GANADOR: Owen Cooper – Adolescence (Netflix)

Wagner Moura – Dope Thief (Apple TV+)

Nick Offerman – Death by Lightning (Netflix)

Michael Peña – All Her Fault (Peacock)

Ashley Walters – Adolescence (Netflix)

Ramy Youssef – Mountainhead (HBO Max)

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película para Televisión

GANADORA: Erin Doherty – Adolescence (Netflix)

Betty Gilpin – Death by Lightning (Netflix)

Marin Ireland – Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Peacock)

Sophia Lillis – All Her Fault (Peacock)

Julianne Moore – Sirens (Netflix)

Christine Tremarco – Adolescence (Netflix)

Mejor Serie en Lengua Extranjera

GANADOR: Squid Game (Netflix)

When No One Sees Us (HBO Max)

Acapulco (Apple TV+)

Last Samurai Standing (Netflix)

Mussolini: Son of the Century (MUBI)

Red Alert (Paramount+)

Mejor Serie Animada

GANADOR: South Park (Comedy Central)

Your Friendly Neighborhood Spider-Man (Disney+)

Bob’s Burgers (Fox)

Harley Quinn (HBO Max)

Long Story Short (Netflix)

Marvel Zombies (Disney+)

Mejor Talk Show

GANADOR: Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Late Night with Seth Meyers (NBC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Watch What Happens Live with Andy Cohen (Bravo)

The Daily Show (Comedy Central)

Hot Ones (YouTube)

Mejor Programa de Variedades

GANADOR: Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)

Saturday Night Live (NBC)

Conan O’Brien Must Go (HBO Max)

Mejor Especial de Comedia