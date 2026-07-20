Cuánto midió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

En la TV Pública, la previa le dejó 1.0 punto y la post 1.3 puntos, siendo lo segundo más visto del canal.

El encendido en la segunda tarde (16:00 a 20:00 hs.) fue de 37.2 puntos para Telefe y de 3.9 puntos para la TV Pública. Por su parte, el encendido de las señales de deporte lograron 13.1 puntos. Por último, el encendido total en la misma franja fue de 61.4 puntos. Por último, en Mi Telefe, el partido fue visto por 2.5M usuarios, con un total de 13.9M TVMs.

Los más visto del domingo

Los más vistos de Telefe: Mundial 2026: España vs. Argentina 39.2. Mundial 2026 - Post: España vs. Argentina 28.9. Mundial 2026 - Previa: España vs. Argentina 19.7

Los más vistos de El Trece: La familia Ingalls 3.8. "Spider-Man: sin camino a casa", "Una buena persona" 3.2. "Historias cruzadas" 2.5

Los más vistos de América TV: América noticias 0.9. Mauro Szeta presenta 0.8. Tecno tendencias 0.4

Los más vistos de El Nueve: Turismo pista el podio 1.4. Turismo pista la final 1.2. Fútbol sin manchas, Tele 9 edición especial, Turismo pista la previa 0.7

Los más vistos de la TV Pública: Mundial 2026: España vs. Argentina 4.0. Zona mixta mundial post 1.3. Zona mixta mundial previa 1.0

Los más vistos de NET TV: "Mátame después" 0.8. "Presa de una obsesión" 0.5. "La gran explosión" 0.4