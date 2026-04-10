De La Casa de los Famosos a Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada será un reality más en su larga lista de apariciones que Agostini tuvo en estos formatos televisivos, ya que formó parte de "Calle 7" -de Ecuador-, "Combate" -en Perú- y "Tierra Brava" -de Chile)-, entre otros realities y certámenes. El modelo e influencer fitness tiene un pasado como futbolista, en las divisiones juveniles de Real Madrid pero una lesión truncó su carrera.

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Durante su recorrido televisivo en Latinoamérica, Fabio tuvo varios romances con figuras del ambiente artístico y mediático:

Mayra Goñi , actriz y cantante de Perú.

, actriz y cantante de Perú. Ambar Montenegro , modelo de Ecuador.

, modelo de Ecuador. Alexandra “La Chama” Méndez, modelo de Venezuela.

modelo de Venezuela. Ingrid Hansen Vik, modelo de Ecuador.

La pregunta obligada es su durante su semana en la casa de Gran Hermano Generación Dorada tendrá la oportunidad de vivir un nuevo encuentro amoroso.

Ayer se conoció que la producción de “La Casa de los Famosos”, el reality producido por Telemundo, decidió que Solange Abraham sea la participante que viaje hacia los estudios de México, el país en donde se realiza el programa que se emite en la televisión de los Estados Unidos.