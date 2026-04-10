De La Casa de los Famosos a Gran Hermano Generación Dorada

El modelo e influencer fitness Fabio “El Galáctico” Agostini fue el participante seleccionado para el intercambio con el reality argentino.
“Español de corazón, picaflor de corazón” fue la frase con la que se presentó Fabio “El Galáctico” Agostini en “La Casa de los Famosos” de Telemundo, mucho antes de saber que él sería el participante que llegará a Gran Hermano Generación Dorada, a raíz del intercambio que habrá con la casa del reality mexicano en la televisión estadounidense.
“Debería aprender a callarse un poco porque a veces es demasiado sincero” explicó sobre su personalida del modelo, e influencer fitness nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España -de padre argentino- y además se definió como alguien “coqueto, sociable y sensible”, sobre todo con las mujeres.
Al ingresar en "La Casa de los Famosos", Fabio Agostini confirmó que llegaba al reality “completamente soltero” y agregó una frase contundente “Todo vale para ganar, de los segundos nadie se acuerda”.
Gran Hermano Generación Dorada será un reality más en su larga lista de apariciones que Agostini tuvo en estos formatos televisivos, ya que formó parte de "Calle 7" -de Ecuador-, "Combate" -en Perú- y "Tierra Brava" -de Chile)-, entre otros realities y certámenes. El modelo e influencer fitness tiene un pasado como futbolista, en las divisiones juveniles de Real Madrid pero una lesión truncó su carrera.
Durante su recorrido televisivo en Latinoamérica, Fabio tuvo varios romances con figuras del ambiente artístico y mediático:
La pregunta obligada es su durante su semana en la casa de Gran Hermano Generación Dorada tendrá la oportunidad de vivir un nuevo encuentro amoroso.
Ayer se conoció que la producción de “La Casa de los Famosos”, el reality producido por Telemundo, decidió que Solange Abraham sea la participante que viaje hacia los estudios de México, el país en donde se realiza el programa que se emite en la televisión de los Estados Unidos.
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