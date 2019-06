Esa invisibilidad que tuvieron lesbianas, gais, bisexuales y transgénero no era otra cosa que un reflejo de una sociedad reprimida e instituciones que castigaban a quienes no seguían ciertas convenciones.

Sin embargo, a partir de la década del setenta, varios cineastas se atrevieron a poner de manifiesto el amor entre personas del mismo sexo y situaciones que atravesó la comunidad LGTB. Acá, en conmemoración del Día del Orgullo, elegimos cinco títulos afines a la celebración.

C.R.A.Z.Y. (2005): Algunos consideran que la vida se trata de enorgullecer a mamá y papá, devolverles un poco de lo que les otorgaron. Y en el caso de Zac, esa meta no es sencilla: él es un chico muy sensible en un entorno adverso que solo encuentra aceptación en las canciones de David Bowie. A medida que crece, y descubre su orientación sexual, la relación con su padre homofóbico es todo un desafío. A lo largo del metraje van apareciendo varios mensajes interesantes: nunca hay que resignarse a ser quien uno es, ni tampoco a ser querido.

Filadelfia (Philadelphia, 1993): Después que Juntos para Siempre (Longtime Companion, 1989) demostrara que la homosexualidad debía tener lugar en el mainstream, Jonathan Demme filmó esta película con todo lo necesario para arrasar con los Oscar. Tom Hanks hizo uno de sus papeles consagratorios como un abogado que se enfrenta a quienes lo despidieron por contraer SIDA y los acusa legalmente por discriminación. Merece ser recordada como una de las producciones de Hollywood que más contribuyeron a la inclusión y diversidad.

La Doncella (Ah-ga-ssi, 2016): En esta adaptación de un libro de Sarah Waters, el director Park Chan-wook presenta las miserias de la alta sociedad mientras subyace la liberación sexual de una joven de clase baja que se enamora de su patrona millonaria. La relación entre estas dos mujeres derrota cualquier tipo de tabú –no es un dato menor que está ambientada en la década del treinta durante la colonización japonesa a Corea- y su intimidad está filmada con maestría. Pocas veces, el sexo se presentó de una forma tan genuina, honesta y estimulante.

Milk (2008): Gus Van Sant ha sido uno de los cineastas más comprometidos con el colectivo LGBT. Si bien gran parte de su filmografía pone en evidencia las hostilidades padecidas por los homosexuales, esta biografía de Harvey Milk demuestra el destrato (y hasta la humillación) a la que los sectores poderosos sometieron a toda la comunidad. Aunque su estilo es desfachatadamente comercial –se le nota la ambición de conseguir un Oscar-, la cinta es importante para adentrarse y valorar las luchas de distintos movimientos.

Orgía de Horror y Locura (The Rocky Horror Picture Show (1975): No existen muchas producciones en las que se celebre de una forma lúdica el erotismo y la diversidad –hasta se suele apoyar la moción de que "todos somos iguales" y no "todos diferentes"-. Por ese motivo, este film que mezcla distintos géneros siempre será recordado como una cinta rupturista en la que millones de personas se sintieron atraídas hacia personajes libres de cualquier convencionalismo. Todavía sigue siendo una experiencia refrescante su visionado.

