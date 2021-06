"Por diversas razones quiero compartir las fotos de mi hermano Agustín, que ya muchos saben tiene síndrome Down. Será la pandemia, las vacaciones u otras razones que me enteré en este último tiempo que me sensibilizaron", arrancó el relato Metzger, cuyo trabajo en las pantallas de El Trece y TN y en Radio Continental, tienen una gran repercusión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dominique Metzger (@domimetz)

"Gusa, como lo llamamos todos en la familia, es lo mejor que nos pudo pasar desde el día que nació. Vino a cambiarnos la forma de mirarnos y juzgarnos los unos a los otros y pasar todo por el tamiz del amor. El aprendizaje que todos como grupo de familia hicimos nos elevó a un nivel de intentar ser mejores personas y todo gracias a su luminosa presencia", expresó Dominique respecto a su hermano y cómo su llegada los cambió para siempre.

Respecto al presente, continuó: "Verlo crecer como hermana mayor me da orgullo, cuando lo veo practicar deportes con tanta alegría, hacer su rutina en todas las navidades para sus sobrinos con suma dedicación o tan solo, así de la nada y espontáneo mandarme un mensaje solo para decirme que me quiere, todo eso para mí es ganancia y agradecimiento".

agustín.jpg

"De seguro yo no sería como soy si no hubiese un Gusa en mi vida. Gracias hermanito, y de paso muestro que te vacunaste!!! Que las personas importantes estén siempre en sus vidas, que el camino que hagan les traiga enseñanzas y que todo lo que hagan sea siempre con amor, aunque tengan miedo y aunque crean que se se equivocan, si es con amor se puede", cerró su emocionante mensaje Dominique y así manifestó públicamente su admiración por Agustín, su hermano menor y su gran debilidad.