El argumento de la defensa de Luciana, ex Gran Hermano, para quedar en libertdad

La exparticipante del reality show continúa detenida por ser sospechosa del delito de "viuda negra" en una departamental de Chacarita. Ante la justicia declarará que fue violentada sexualmente.
Luciana Martínez investigada por robo por la presunta modalidad de Viuda negra fue detenida el último fin de semana. La captura policial se produjo en el domicilio de la exparticipante de Gran Hermano, en el barrio porteño de Palermo. Y fue traslada a una departamental junto a su mánager, Cristian Wagner.
La investigación avanzó rápidamente ya que los nombres de Luciana y de su acompañante quedaron registrados en el hotel al que concurrieron con el denunciante. Y porque, además, un empleado del lugar reconoció a la ex participante del programa conducido por Santiago del Moro.
El turista aseguró que durante la noche lo habrían emborrachado y que, al despertarse, notó que le faltaban varias pertenencias, entre ellas su pasaporte, un reloj digital y su ropa interior. Es el doctor Carlos Telleldin, quien asumió su defensa y habló. "Ella sigue detenida. Su versión es opuesta a la del turista...".
"Dice que fue él quien suministró alcohol y drogas y que fue agredida sexualmente. Pediremos los estudios de rigor que se hace en estos casos", manifestó, el letrado representante de Martínez. La causa quedó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, a cargo del juez Alfredo Godoy, con intervención de la secretaría de Diego Hernández.
Telleldin manifestó que tanto Luciana como su mánager están imputados por un hecho que aún no está calificado y que declaración indagatoria de su representada será este lunes 16 de marzo.
Además, el abogado representante de la joven que quiso ganarse un lugar en el mundo del espectáculo, realizó el pedido de excarcelación para que ambos detenidos sean puestos en libertad. La respuesta de la justicia se estima, podría conocerse en las próximas horas.
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