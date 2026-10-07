La bailarina y presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes viajó a Buenos Aires, en medio de rumores de romance con el rugbier Francisco Liotta Hernández.
Lourdes Sánchez regresó a Buenos Aires este miércoles y arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza sola, de negro y con anteojos de sol oscuros. Antes de subirse a un taxi que la trajera a la ciudad, dejó una frase para los periodistas que la esperaban “Acá estoy, estoy entera.”
Su regreso coincidió con la primera aparición pública de Pablo “Chato” Prada después de la ruptura. El gerente artístico de América TV fue al estadio Monumental, a la despedida de la Selección Argentina Lionel Messi, con el hijo que tienen en común y que está próximo a cumplir 10 años.
El Chato Prada subió diferentes fotos desde el estadio y Lourdes reposteó algunas de esas historias, en las que se los ve juntos.
La ruptura se conoció el pasado viernes cuando el periodista Ángel de Brito, del mismo canal, reveló que había almorzado con Prada y que le reconoció que todo había terminado, después de 16 años de pareja. Por su parte, Sánchez se lo ratificó en el programa "Puro Show" de El Trece. “Sí, nos separamos ya hace un tiempito. Es verdad todo lo que dijo Ángel, eso fue consensuado con Pablo. Veníamos mal hace tiempo. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida.”
En otra parte de la conversación fue más contundente y explicó que el amor de pareja se había apagado hace tiempo, vivía “una agonía” y le daba miedo decidir por la historia compartida. Además, dijo que no está triste por la ruptura, sino por el hijo, y que su ex contó los detalles porque está dolido y “súper despechado”.
Sobre el tercero en discordia, De Brito señaló Francisco “Fran” Liotta Hernández, rugbier correntino de 27 años, y habló de una relación de unos cuatro meses. Sánchez admitió que hay un joven pero que no salía desde hace cuatro meses,
La bailarina también contó cómo se enteró Prada “Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular. No voy a dar más detalles. Tampoco había algo grave ahí, era hasta naif, porque solo hablaba con este chico”.
Actualmente, Lourdes Sánchez vive en Corrientes -desde hace casi dos años- y es la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia, y viaja todas las semanas a la Ciudad de Buenos Aires para pasar tiempo con su hijo. “Es tremendo el sacrificio para estar. La idea es que Valen venga acá. Pero hoy Pablo no me deja, y lo entiendo” le dijo a la periodista Fernanda Iglesias de "El TYrece". El nene tiene el centro de vida en Buenos Aires y va seguido a la provincia de la madre.
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