En otra parte de la conversación fue más contundente y explicó que el amor de pareja se había apagado hace tiempo, vivía “una agonía” y le daba miedo decidir por la historia compartida. Además, dijo que no está triste por la ruptura, sino por el hijo, y que su ex contó los detalles porque está dolido y “súper despechado”.

Sobre el tercero en discordia, De Brito señaló Francisco “Fran” Liotta Hernández, rugbier correntino de 27 años, y habló de una relación de unos cuatro meses. Sánchez admitió que hay un joven pero que no salía desde hace cuatro meses,

La bailarina también contó cómo se enteró Prada “Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular. No voy a dar más detalles. Tampoco había algo grave ahí, era hasta naif, porque solo hablaba con este chico”.

Francisco “Fran” Liotta Hernández

Actualmente, Lourdes Sánchez vive en Corrientes -desde hace casi dos años- y es la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia, y viaja todas las semanas a la Ciudad de Buenos Aires para pasar tiempo con su hijo. “Es tremendo el sacrificio para estar. La idea es que Valen venga acá. Pero hoy Pablo no me deja, y lo entiendo” le dijo a la periodista Fernanda Iglesias de "El TYrece". El nene tiene el centro de vida en Buenos Aires y va seguido a la provincia de la madre.