Los motivos de la guerra silenciosa entre Carmen Barbieri y Flor de la V en El 9

Hay tres razones que tienen enfrentadas a las conductoras de las tardes del canal. Al punto que una de ellas, en las últimas horas, ya se quejó al aire.
La puja entre Carmen Barbieri y Florencia De la V arrastra varios meses. Porque el primer "conflicto" entre ellas comenzó a fines del año pasado cuando las autoridades de El 9 decidieron hacer un cambio en la programación del canal. La rubia pasó al horario de la primera tarde y, la morocha, quedó como su sucesora en horario.
El movimiento de grilla que sufrieron Carmen y Flor tuvo que ver con una especulación a fin de mejorar los números de rating de ambos programas, considerando que Carmen podría, quizá, hacerle más frente a la competencia que hay al mediodía con Intrusos en el espectáculo, en América.
Por entonces, Barbieri - al frente de Con Carmen- se refirió al supuesto malestar que sentía De la Ve por la modificación diaria de horario de comienzo y finalización de su ciclo, pero aseguro que ella cumplía con las decisiones de la emisora de Palermo y que se adaptaba a lo que le pidiesen. Así transcurrió todo el verano hasta ahora, que volvió a instalarse una nueva interna entre las conductoras.
y ahora se conocieron las tres razones por las que, en las últimas horas, Flor comenzó su programa con "la peor de las ondas", dado que su antecesora, Carmen, le había entregado dos minutos tarde. "Hoy estoy lo que sigue de furiosa", se sinceró De la Ve, en la apertura de su vivo, de Los profesionales de siempre.
Fue en SQP que Pía Shaw, una de las panelistas del ciclo de América, quien reveló las causas por las que Carmen y Flor están en "guerra". "El motivo número uno, que se viene arrastrando hace un tiempo, es la entrega de rating bajo. Si sos buena compañera, lo mejor de tu producto lo vas dejando para el final para arrastrar la audiencia para el programa que sigue".
"Segundo punto, porque Diego Bubet (periodista) salía antes desde Córdoba 8por la temporada teatral de Carlos Paz) con Carmen. Y la información que tenía para el programa de Flor, se usaba antes en el de Carmen. Y, punto número tres, Flor se enoja porque Carmen termina su programa con publinotas. Por ende, son notas que bajan en el número (porque no generan tanto interés en el público, porque no son temas de actualidad)".
