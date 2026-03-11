Los motivos de la guerra silenciosa entre Carmen Barbieri y Flor de la V en El 9

LAS RAZONES QUE ENFRENTAN A CARMEN Y FLOR

Fue en SQP que Pía Shaw, una de las panelistas del ciclo de América, quien reveló las causas por las que Carmen y Flor están en "guerra". "El motivo número uno, que se viene arrastrando hace un tiempo, es la entrega de rating bajo. Si sos buena compañera, lo mejor de tu producto lo vas dejando para el final para arrastrar la audiencia para el programa que sigue".

"Segundo punto, porque Diego Bubet (periodista) salía antes desde Córdoba 8por la temporada teatral de Carlos Paz) con Carmen. Y la información que tenía para el programa de Flor, se usaba antes en el de Carmen. Y, punto número tres, Flor se enoja porque Carmen termina su programa con publinotas. Por ende, son notas que bajan en el número (porque no generan tanto interés en el público, porque no son temas de actualidad)".