El investigador Roi Mandel, responsable del estudio, explicó el motivo que llevó al equipo a profundizar en esa coincidencia.

“La gente siempre ha trazado paralelismos entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe, pero ver que sus caminos se alineaban a un nivel más profundo nos inspiró a buscar un vínculo real en los archivos”.

Sweeney, conocida principalmente por su trabajo en Euphoria, ha construido su carrera en cine y televisión y fue nominada a los premios Emmy. Monroe, en tanto, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de Hollywood y de la cultura popular durante las décadas de 1950 y 1960.

A pesar de las comparaciones, Sydney Sweeney nunca interpretó a Marilyn Monroe ni en una película o serie. Otras actrices sí llevaron a la pantalla la vida de la estrella, algunas de ellas con posteriores nominaciones al Oscar.