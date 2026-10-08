Un estudio difundido por The Hollywood Reporter reveló que las dos actrices comparten un antepasado inglés del siglo XVII. El hallazgo se suma a las comparaciones por su parecido físico.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney y el ícono de Hollywood Marilyn Monroe están unidas por un vínculo familiar que hasta ahora era desconocido: según una investigación genealógica, son primas novenas y comparten un antepasado que vivió en Massachusetts durante el siglo XVII.

El estudio fue difundido este miércoles por The Hollywood Reporter y establece que ambas descienden de Ezra Perry, un colono inglés que vivió aproximadamente entre 1625 y 1689 en Sandwich, Massachusetts, en Estados Unidos.

Más parecidas de lo que parece

El descubrimiento adquiere particular interés porque Sweeney y Monroe habían sido comparadas en numerosas ocasiones por su apariencia y por algunas elecciones de vestuario de la actriz de Euphoria.

Sydney Sweeney y Marilyn Monroe comparten como antepasado a Ezra Perry, quien vivió en Massachusetts entre los siglos XVII y XVIII.

Sydney Sweeney y Marilyn Monroe comparten como antepasado a Ezra Perry, quien vivió en Massachusetts entre los siglos XVII y XVIII.

En diciembre de 2025, la joven actriz utilizó un vestido blanco durante el estreno de La empleada, una elección que recordó a la conocida falda blanca que Monroe llevó en una de sus escenas más famosas. Meses después, durante el Festival de Cine de Santa Bárbara de 2026, volvió a lucir un vestido de estilo vintage que evocaba otra de las prendas asociadas con la actriz de las décadas de 1950 y 1960.

El investigador Roi Mandel, responsable del estudio, explicó el motivo que llevó al equipo a profundizar en esa coincidencia.

“La gente siempre ha trazado paralelismos entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe, pero ver que sus caminos se alineaban a un nivel más profundo nos inspiró a buscar un vínculo real en los archivos”.

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Sweeney, conocida principalmente por su trabajo en Euphoria, ha construido su carrera en cine y televisión y fue nominada a los premios Emmy. Monroe, en tanto, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de Hollywood y de la cultura popular durante las décadas de 1950 y 1960.

A pesar de las comparaciones, Sydney Sweeney nunca interpretó a Marilyn Monroe ni en una película o serie. Otras actrices sí llevaron a la pantalla la vida de la estrella, algunas de ellas con posteriores nominaciones al Oscar.

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