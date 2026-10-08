Un estudio difundido por The Hollywood Reporter reveló que las dos actrices comparten un antepasado inglés del siglo XVII. El hallazgo se suma a las comparaciones por su parecido físico.
La actriz estadounidense Sydney Sweeney y el ícono de Hollywood Marilyn Monroe están unidas por un vínculo familiar que hasta ahora era desconocido: según una investigación genealógica, son primas novenas y comparten un antepasado que vivió en Massachusetts durante el siglo XVII.
El estudio fue difundido este miércoles por The Hollywood Reporter y establece que ambas descienden de Ezra Perry, un colono inglés que vivió aproximadamente entre 1625 y 1689 en Sandwich, Massachusetts, en Estados Unidos.
El descubrimiento adquiere particular interés porque Sweeney y Monroe habían sido comparadas en numerosas ocasiones por su apariencia y por algunas elecciones de vestuario de la actriz de Euphoria.
En diciembre de 2025, la joven actriz utilizó un vestido blanco durante el estreno de La empleada, una elección que recordó a la conocida falda blanca que Monroe llevó en una de sus escenas más famosas. Meses después, durante el Festival de Cine de Santa Bárbara de 2026, volvió a lucir un vestido de estilo vintage que evocaba otra de las prendas asociadas con la actriz de las décadas de 1950 y 1960.
El investigador Roi Mandel, responsable del estudio, explicó el motivo que llevó al equipo a profundizar en esa coincidencia.
“La gente siempre ha trazado paralelismos entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe, pero ver que sus caminos se alineaban a un nivel más profundo nos inspiró a buscar un vínculo real en los archivos”.
Sweeney, conocida principalmente por su trabajo en Euphoria, ha construido su carrera en cine y televisión y fue nominada a los premios Emmy. Monroe, en tanto, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de Hollywood y de la cultura popular durante las décadas de 1950 y 1960.
A pesar de las comparaciones, Sydney Sweeney nunca interpretó a Marilyn Monroe ni en una película o serie. Otras actrices sí llevaron a la pantalla la vida de la estrella, algunas de ellas con posteriores nominaciones al Oscar.
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