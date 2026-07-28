Fátima Florez y Milei coincidieron en Perú en medio de los rumores de reconciliación

La actriz está en Lima invitada por Keiko Fujimori, y el Presidente también se encuentra en esa ciudad para la asunción de la nueva mandataria.
Fátima Florez está en Lima, Perú, y su estadía en esa ciudad coincide con el viaje de Javier Milei a esa ciudad para asistir a la jura como presidenta de Keiko Fujimori.
Esta coincidencia generó de inmediato una serie de rumores de reconciliación del mandatario con la imitadora, luego de la relación que comenzó cuando Milei iniciaba su mandato.
Fátima Florez se fotografió con personal de seguridad vestido de gala de fondo, el mismo que custodia las inmediaciones del Palacio Legislativo en Lima. "Hola Perú", escribió en la imagen que difundió a través de las historias en Instagram.
En una segunda historia de su cuenta de Instagram la artista publicó un breve pasaje del discurso que dio Fujimori tras jurar como nueva presidenta.
La artista habló con América TV luego de que los medios se hicieron eco de las publicaciones. "Fue una mera coincidencia", dio Florez sobre compartir el mismo evento con su ex pareja.
"Nos hemos visto de lejos, cada uno tiene su lugar", añadió sobre Milei, y dijo que ella estaba ubicada en el lugar destinado a las amistades, mientras que el Presidente ocupó un rol protocolar.
Mientras que desde Casa Rosada aclararon que Florez no viajó junto a la comitiva argentina que participa de los actos por la asunción de la flamante mandataria.
"La actriz Fátima Florez fue invitada por Keiko Fujimori a su acto de asunción. No fue parte de la delegación argentina ni fue en el avión presidencial", aclararon desde Balcarce 50.
Días antes de la asunción, Florez había revelado no solo que estaba invitada a la jura de Keiko Fujimori, sino que había sido la misma líder la que había cursado la invitación.
"(Con Fujimori) Nos conocimos el año pasado en una gala benéfica de la fundación de Antonio Banderas, en Marbella. Allí también coincidimos con Ismael Cala. Conversamos los tres, hicimos muy buena química y empezamos a seguirnos en redes sociales. Ahora voy a estar en la asunción de mando de Keiko porque ella me ha invitado. Llegaré este 27", había adelantado.
Florez también reveló que ya tenía preparada la imitación de Fujimori. "Yo se lo he comentado, pero también quiero sorprenderla en vivo. Le voy a mostrar mi imitación, siempre con mucho respeto. Vamos a ver qué le parece", había dicho.
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