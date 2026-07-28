Fátima Florez y Milei coincidieron en Perú en medio de los rumores de reconciliación

La artista habló con América TV luego de que los medios se hicieron eco de las publicaciones. "Fue una mera coincidencia", dio Florez sobre compartir el mismo evento con su ex pareja.

"Nos hemos visto de lejos, cada uno tiene su lugar", añadió sobre Milei, y dijo que ella estaba ubicada en el lugar destinado a las amistades, mientras que el Presidente ocupó un rol protocolar.

Mientras que desde Casa Rosada aclararon que Florez no viajó junto a la comitiva argentina que participa de los actos por la asunción de la flamante mandataria.

"La actriz Fátima Florez fue invitada por Keiko Fujimori a su acto de asunción. No fue parte de la delegación argentina ni fue en el avión presidencial", aclararon desde Balcarce 50.

"Vine como amiga de Keiko"



Luego de asistir a la asunción de la presidenta de Perú, Fátima Florez contó que tiene "una muy linda amistad" con ella y, al ser consultada sobre su relación con Javier Milei, dijo: "En este momento sería imposible tener un amorío". pic.twitter.com/dFsW1XL7dX — Corta (@somoscorta) July 28, 2026

Días antes de la asunción, Florez había revelado no solo que estaba invitada a la jura de Keiko Fujimori, sino que había sido la misma líder la que había cursado la invitación.

"(Con Fujimori) Nos conocimos el año pasado en una gala benéfica de la fundación de Antonio Banderas, en Marbella. Allí también coincidimos con Ismael Cala. Conversamos los tres, hicimos muy buena química y empezamos a seguirnos en redes sociales. Ahora voy a estar en la asunción de mando de Keiko porque ella me ha invitado. Llegaré este 27", había adelantado.

Florez también reveló que ya tenía preparada la imitación de Fujimori. "Yo se lo he comentado, pero también quiero sorprenderla en vivo. Le voy a mostrar mi imitación, siempre con mucho respeto. Vamos a ver qué le parece", había dicho.