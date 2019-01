El Pepo rompió el silencio: “No soy el nuevo amor de nadie”

El Pepo mantuvo el silencio en medio de los rumores sobre todo porque muchos aseguraron que la relación entre ellos comenzó la misma noche en la que Diego y Rocío lo fueron a ver a un show. Esto parecía ser una “icardeada” del cantante por eso decidió romper el silencio y habló por primera vez de ese rumor.

“No soy el nuevo amor de nadie, ni estoy cerca. No le escribí una canción a Rocío, no sé de dónde salió. Mis canciones no tienen un destinatario, escribo en general”, aclaró el cantante tropical. Pero eso no fue todo, fue por más y agregó: “Rocío fue a un montón de mis recitales. Creo que alguna foto hicimos. A Diego lo conocí una vez y hablé una vez por teléfono, nada más”, manifestó y decidió cerrar la nota con una notable seguridad: "Si yo tengo que mostrarme con una mujer lo voy a hacer, no tengo que esconderle nada a nadie”, concluyó.

La información del supuesto romance comenzó a circular en los últimos días de diciembre y surgió después de que algnos testigos aseguraron que la vieron a Rocío pasar la Navidad con El Pepo. Después dela declaración del Pepo, ambos coinciden en afirmar que esa relación es solo un rumor, claro que no sería la primera vez que engañan a la prensa.

Rocío cuando habló por primera vez de su separación, lo único que dijo fue que con el cantante solo tenía una relación de admiración y que se conocían de haber ido a sus recitales. Sin embargo el entorno del Pepo confirmó que el cantante está definitivamente separado de su ex mujer, con quien estaba hablando para volver a probar la convivencia, y ahora a esto se le suma la separación de Rocío. Será el tiempo quien ponga las cosas en su lugar, el tiempo dirá si algunas vez ellos deciden blanquear la relación o si simplemente se trató de un encuentro casual.

Maradona no quiso referirse a este rumor aunque cuando lo consultaron dijo: “No es la primera vez que se habla de eso”, en referencia a la supuesta relación de Rocío con Centurión, el jugador de Racing, con quien se la relacionó. Lo cierto es que el Pepo fue la noticia y por la forma de negar el rumor, nada quedó en claro.