Ulises Bueno lanzó "Scaloneta Mundial", la canción oficial de la AFA

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Shakira y Burna Boy presentarán 'Dai Dai' en la inauguración del Mundial

La colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy presentarán 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, en la ceremonia de inauguración que se realizará el próximo jueves 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Shakira y Burna Boy encabezarán el espectáculo que también contará con estrellas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, grupos e interpretes que darán vida al álbum oficial del Mundial 2026.

La FIFA destacó que la promoción de esta canción será un gran impulso en sus programas de apoyo a la niñez de todo el mundo. La ceremonia de inauguración comenzará una hora y media antes del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.