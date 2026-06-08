El cuartetero estrenó la canción dedicada a la Selección Argentina, junto con un emotivo video, en la previa del inicio del Mundial 2026.
El cuartetero cordobés Ulises Bueno lanzó “Scaloneta Mundial”, la canción oficial de la AFA para la Selección Argentina en los días previos del comienzo del Mundial 2026.
Asimismo, el músico publicó un video en el que aparece cantando en el Obelisco mientras van sucediéndose imágenes de distintos momentos del equipo y las celebraciones por el título obtenido en Qatar 2022.
La canción fue presentada este lunes en todas las plataformas digitales y cuenta con el respaldo de la entidad que dirige Claudio 'Chiqui' Tapia.
En el video, el cantante cordobés luce la camiseta de la Selección Argentina. Una de las frases destacadas de la letra es “Gracias por la magia”.
La colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy presentarán 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, en la ceremonia de inauguración que se realizará el próximo jueves 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
Shakira y Burna Boy encabezarán el espectáculo que también contará con estrellas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, grupos e interpretes que darán vida al álbum oficial del Mundial 2026.
La FIFA destacó que la promoción de esta canción será un gran impulso en sus programas de apoyo a la niñez de todo el mundo. La ceremonia de inauguración comenzará una hora y media antes del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.
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