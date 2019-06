Wiñazki salió de una sucursal del banco HSBC ubicado en la calle Almirante Brown al 400, desde donde salió con una importante suma de dinero, estimada en 60 mil pesos, con rumbo a un kiosco ubicado en la calle Dolores Prats, donde se detuvo a realizar una compra.

ADEMÁS:

Pero allí, Wiñazki fue interceptado por motochorros que lo venían siguiendo y que le robaron el saco y el dinero que tenía allí guardado.

"Hace unas horas me robaron. Alrededor de las 3 de la tarde. No quiero dramatizarlo. Saqué plata de un banco, saco siempre y no mucha. Venía para el canal, después de 15 minutos de camino y paré en un kiosco en el que suelo pasar cada tanto, abrí la puerta del auto y agarré el saco sin saber que la plata que había sacado estaba ahí. Cuando caminé, una persona que estaba allí parada me manteó el saco, corrió y se fue en moto. Hay algo que se le cayó y quizás ahí estén las huellas. No pasó nada y no lo vinculo a nada relacionado con el trabajo. Me robaron hasta las llaves del auto", dijo Wiñazki agradeciendo la intervención del ministro de seguridad Bonaerense Cristian Ritondo.

Wiñazki contó que además del robo, también sufrió algunos improperios por parte de la gente que pasaba por el lugar. "Mientras estaba ahí pasó un auto y me gritaron 'ladrón'. No soy un ladrón. Tampoco me victimizo. Otro auto también me gritó 'chorro'. ¿Qué le pasa a esta gente que si contamos cosas que no le gustan nos gritan 'chorro y ladrón´”, se defendió.