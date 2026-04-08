Gran Hermano Generación Dorada: habrá intercambio con La Casa de los Famosos

Uno de los participantes de “La Casa de los famosos” de Estados Unidos se hospedará en Gran Hermano Generación Dorada, mientras que un hermanito viajará para allí.
Santiago del Moro anunció oficialmente -a través de sus redes sociales y las de Telefe- que Gran Hermano Generación Dorada tendrá muy pronto un intercambio con "La Casa de los Famosos", formato en habla hispana de la televisión de los Estados Unidos.
Bajo el lema “Todo es Gran Hermano” el conductor volvió a difundir información importantísima después de confirmar la noticia del abandono de la competencia de Andrea del Boca por la caída que sufrió la noche anterior.
“Próximamente, Gran Hermano 2026 realizará un intercambio de concursantes con La casa de los Famosos, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo” informó en Instagram.
Santiago del Moro agregó un adelanto de cómo será la mecánica de este intercambio “Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de La Casa de los Famosos hará lo propio en nuestro programa”.
El intercambio entre Gran Hermano Generación Dorada y La Casa de los Famosos será el primero que haya con la televisión estadounidense y el primero del reality argentino en 14 años.
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