Gran Hermano Generación Dorada: habrá intercambio con La Casa de los Famosos

Uno de los participantes de “La Casa de los famosos” de Estados Unidos se hospedará en Gran Hermano Generación Dorada, mientras que un hermanito viajará para allí.

Santiago del Moro anunció oficialmente -a través de sus redes sociales y las de Telefe- que Gran Hermano Generación Dorada tendrá muy pronto un intercambio con "La Casa de los Famosos", formato en habla hispana de la televisión de los Estados Unidos.