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Gran Hermano Generación Dorada: habrá intercambio con La Casa de los Famosos

Uno de los participantes de “La Casa de los famosos” de Estados Unidos se hospedará en Gran Hermano Generación Dorada, mientras que un hermanito viajará para allí.

Santiago del Moro anunció oficialmente -a través de sus redes sociales y las de Telefe- que Gran Hermano Generación Dorada tendrá muy pronto un intercambio con "La Casa de los Famosos", formato en habla hispana de la televisión de los Estados Unidos.

Bajo el lema “Todo es Gran Hermano” el conductor volvió a difundir información importantísima después de confirmar la noticia del abandono de la competencia de Andrea del Boca por la caída que sufrió la noche anterior.

“Próximamente, Gran Hermano 2026 realizará un intercambio de concursantes con La casa de los Famosos, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo” informó en Instagram.

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Santiago del Moro agregó un adelanto de cómo será la mecánica de este intercambio “Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de La Casa de los Famosos hará lo propio en nuestro programa”.

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Todos los intercambios que hubo en Gran Hermano

  • Gran Hermano 3: Eduardo Carrera -que actualmente participa de Gran Hermano Generación Dorada- viajó hacia España para participar de la cuarta temporada de ese reality en dicho país. A la Argentina llegó Inmaculada González y ambos permanecieron 7 días en las casas.
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Eduardo Carrera, ayer y hoy

Eduardo Carrera, ayer y hoy

  • Gran Hermano 4: en 2007, durante la temporada que ganó Marianela Mirra, Pablo Espósito fue por 6 días a la casa de Big Brother Brasil 7. El intercambio fue con Íris Stefanelli, una estudiante de enfermería de por entonces 27 años.
  • Gran Hermano 5: Eneko Van Horenbeke llegó a la Argentina desde GH 9 España. Soledad Melli, que terminó como subcampeona esa temporada, fue quien viajó hacia Europa por una semana.
  • Gran Hermano 7: la marplatense Victoria Irouleguy partió hacia Gran Hermano 4 Israel por 7 días. A la casa de GH 2012 llegó la israelí Sophie Karwacki.

El intercambio entre Gran Hermano Generación Dorada y La Casa de los Famosos será el primero que haya con la televisión estadounidense y el primero del reality argentino en 14 años.

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