Cine: todos los estrenos que llegan esta semana a las salas

"Franz": una mirada sobre la vida de Franz Kafka

La directora Agnieszka Holland lleva a la pantalla grande una historia inspirada en la vida del escritor Franz Kafka, una de las figuras más influyentes de la literatura universal.

La película recorre distintos momentos de su vida personal y profesional mientras explora el contexto social y político que influyó en la creación de obras como La metamorfosis y El proceso. El reparto está encabezado por Idan Weiss, junto a Peter Kurth y Jenovéfa Boková.

"Engendro": terror psicológico con una criatura inesperada

El terror también tiene su lugar entre los estrenos con "Engendro", dirigida por Hanna Bergholm.

La historia comienza cuando una familia encuentra una extraña criatura y decide ocultarla. Con el paso de los días, esa decisión altera la convivencia y transforma los vínculos entre sus integrantes. La película combina elementos del terror psicológico y la fantasía para construir un relato centrado en el miedo y las relaciones familiares.

El elenco incluye a Seidi Haarla, Pamela Tola y Pirkko Saisio.

"La invitación": un encuentro que cambia de rumbo

También llega "La invitación" (The Invite), dirigida por Olivia Wilde.

La película sigue a una pareja que recibe una invitación para participar de una exclusiva reunión, donde una serie de situaciones inesperadas modifica el rumbo del encuentro y pone a prueba las relaciones entre los personajes. El reparto reúne a Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.

ATEEZ: "Light the Way in Cinemas"

El grupo surcoreano ATEEZ llega a la pantalla grande con un documental que combina presentaciones en vivo, imágenes inéditas y testimonios de sus integrantes.

La producción repasa parte de la carrera de la banda y ofrece material exclusivo pensado para los seguidores del grupo de K-pop, con imágenes de conciertos y del detrás de escena de su gira internacional.

"Nimrods: A Green Day Comedy"

La banda estadounidense Green Day también llega al cine con "Nimrods: A Green Day Comedy", una comedia inspirada en el universo del grupo de punk rock.

La película mezcla humor y música a través de una historia de ficción vinculada con los fanáticos de la banda, acompañada por canciones que forman parte de su trayectoria.

"Canelones": una nueva comedia argentina

Entre los estrenos nacionales se destaca "Canelones", dirigida por Christian Basilis y Ana Laura Gussoni.

La película reúne a Darío Barassi, Verónica Llinás, César Bordón y Agustín Aristarán en una historia atravesada por los vínculos familiares, los encuentros y los conflictos cotidianos. A través del humor, el film propone una mirada sobre las relaciones personales y las diferencias generacionales.