El saludo de todos los famosos para Mirha Legrand: desde Messi a Ricardo Darín

“Hola Mirtha, quería estar presente en este día a través de este video, mandarte un saludo muy grande. Lo mejor en este nuevo año, un año más acompañando a todos los argentinos el sábado por la noche, desde Mar del Plata. Te mando un beso grande”, dijo el capitán de la Selección Argentina en el video que grabó y le envió a la diva de los almuerzos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Mesaza (@lamesazarg)

Desde la cuenta de Mirtha Legrand compartieron el mensaje de Messi y expresaron sus ganas de que visite el programa. "Muchas gracias @leomessi No te olvides que tenés un lugar esperándote en mi Mezaza!".

Juana Viale inició su programa como en cada domingo en el que habló de su vestuario y lo agradeció. Lo curioso se dio después, porque ella se olvidó del cumpleaños de su abuela, Mirtha Legrand y casi que sobre el final se acordó y obviamente, le envió saludos.

“Lo más importante… que me estaba olvidando. Hoy es el cumpleaños de la abuela. Increíble, feliz cumpleaños…”, comenzó diciendo Juana Viale entre risas por acordarse, en una mezcla de sensaciones por lo que siente por Mirtha.

Deseos

Mirtha Legrand habló en Splendid AM 990, donde reveló detalles íntimos de su festejo y expresó cómo vive esta etapa tan especial.

La charla inició con los saludos cálidos y efusivos de los conductores: "Hola, Mirtha, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños, Mirtha de mi corazón. Estamos muy emocionados de que nos hayas atendido".

Visiblemente conmovida, Mirtha expresó: "Feliz cumpleaños, chicos. Se me pone la piel chinita, también estoy cumpliendo un sueño. Estoy emocionada por cumplir tantos años, tantos y hermosos".

video.mp4

La diva reveló detalles de la previa de la celebración: "Empiezo a prepararme a las siete más o menos, pero todo el día estoy recibiendo llamadas y mensajes, así que es agotador".

Sobre cómo vive este nuevo año, confesó que le emociona especialmente saber quién se acuerda de ella: "Casi no dormí anoche pensando quién me iba a llamar". Y agregó: Sí, soy gánica, es cierto. A veces estoy bien, me duele algo y digo: 'No, no, Chiqui, vamos adelante, fuerza'".

Durante la entrevista, consultada sobre sus recorridos nocturnos por las zonas necesitadas del país, confirmó que sigue realizándolos: "Sí, salgo y veo. Voy a lugares muy necesitados como La Matanza y observo. Creo que el país está intentando salir adelante".

Cuando le preguntaron sobre política, prefirió no profundizar: "Mirá, querido, no quiero hablar de política hoy".

Además, Mirtha recordó un emotivo momento familiar: "Pasé revista a mi vida, a mis seres queridos, los que ya no están. Mi mamá siempre contaba que cuando nací última, porque soy gemela, la partera dijo: 'Doña Rosa, viene otro', y mamá se desmayó porque no había ecografía en esa época".

Finalmente, aunque reservó detalles del look que lucirá en la fiesta de la noche, adelantó con picardía: "Eso es un secreto de estado, pero voy a ponerme dos vestidos. Primero uno divino y después otro divinísimo".

Entre sus deseos de cumpleaños destacó tres fundamentales: "Primero salud, después paz y bienestar para todos los argentinos. Que se acabe la pobreza y vivamos mejor. Es un país riquísimo, deberíamos vivir maravillosamente bien".

Con gran emoción, la diva se despidió agradecida por el cariño recibido: "Gracias a ustedes, queridos. Un beso enorme".