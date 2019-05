De acuerdo a los productores de la serie, en esta nueva entrega los casos a los que se enfrentará el protagonista serán los más difíciles de su carrera y quedarán por siempre en la memoria del público.

El final de la segunda temporada jugó con el destino de dos personajes, Jason Bull sufrió un ataque al corazón mientras que Marissa (Geneva Carr) reflexionó sobre su renuncia. Además, la experta en computación Cable (Annabelle Attanasio) dirá adiós en esta nueva temporada; y por tal motivo se introduce como estrella invitada a Jill Hennessy (Crossing Jordan, La Ley & El Orden), como la madre de Cable, cuya primera aparición será para presentarse en la oficina del equipo de Trial Analysis Corporation (TAC) para buscar las pertenencias de su hija.

Por su parte, Jason Bull, quien se recupera de infarto, intentará además hallar el camino para redescubrir y recuperar sus relaciones personales. Dispuesto a seguir de lleno sus casos, el primero que se le presentará en esta temporada será la representación de una compañía de seguros demandada por negar la cobertura de un trasplante de hígado a una madre moribunda.

“‘Bull’ es una serie simplemente fascinante, porque es una visión inquebrantable de los aspectos menos atractivos de nuestra verdad. Pero, esa maravillosa verdad, que Bull puede orquestar, manipular y, de alguna manera, ayudar a que otros descubran en sí mismos, no se puede desligar de sí mismo. Él es el director de esta extraordinaria sinfonía, pero no puede tocar su propio instrumento para salvar su vida. Es por ello que Jason siempre está trabajando; porque siempre y cuando esté trabajando, no tiene que preocuparse por sí mismo”, explica Michael Weatherly.

Bull es un drama inspirado en la carrera inicial del doctor, escritor bestseller y presentador televisivo Phil McGraw, fundador de una de las firmas de asesoría y preparación legal más prolíficas de todos los tiempos.